F1-bandengate: niet terug naar het oude rubber

Het resultaat van een stemming is bekend geworden.

Terwijl F1-fans zich opmaken voor een mooi raceweekend in Spielberg, kwam de organisatie van de Formule 1 deze ochtend samen met teams, enkele coureurs, de FIA en bandenleverancier Pirelli om te praten over bandengate. Teams zoals Red Bull Racing en Ferrari denken dat Mercedes een voordeel weet te behalen op de banden die dit seizoen gebruikt worden. Vanmorgen was er een stemming in Oostenrijk over dit issue. De stemming ging erover of de F1 moet overstappen op de banden die vorig seizoen gebruikt werden.

De stemming heeft het niet gehaald. Er was geen meerderheid voor het voorstel. Mercedes, Williams, Racing Point, Renault en McLaren stemden tegen. Ferrari, Red Bull Racing, Toro Rosso, Haas en Alfa Romeo stemden voor. Mocht het voorstel het wel gehaald hebben, dan zou dit betekenen dat de Formule 1 vanaf de Grand Prix van België weer met de oude bandenregel zou gaan rijden. De banden van dit jaar hebben een dunner loopvlak in vergelijking met de banden van vorig jaar. Dit heeft volgens sommige teams het gevolg dat onder andere Mercedes er in slaagt de banden snel op temperatuur te krijgen, terwijl andere teams meer tobben.

Op de Red Bull Ring zit de eerste vrije training er inmiddels op. De tweede vrije training is vanmiddag om 15:00. Lees alles over tijden en wat je moet weten over de Grand Prix van Oostenrijk in DIT artikel.