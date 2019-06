Sterk verbeterde actieradius voor elektrische Volkswagen up!

Dankzij een nieuwe batterij.

Volkswagen gaat de e-Up!, de volledige elektrische variant van de compacte hatchback, vernieuwen. De Duitse autofabrikant presenteert de vernieuwde e-Up! op de IAA in Frankfurt, later dit jaar. Tot nu toe was de e-Up! nooit echt een serieuze kandidaat voor onder andere de zakelijke rijder, want de elektrische Volkswagen komt met een actieradius van slechts 160 kilometer. En dat is de actieradius op papier. In de praktijk is dit met een beetje doorrijden en een blazend aircootje nog minder.

De Duitsers zeggen sterke verbeteringen in petto te hebben voor de nieuwe e-Up! Specificaties willen ze nog even voor zichzelf houden. Ook de prijs zal pas in een later stadium bekend worden gemaakt. Wel laten ze weten dat de batterijcapaciteit bijna twee keer zo groot zal worden. De huidige elektrische up! heeft een 18,7 kWh accupakket. Met het nieuwe accupakket mikt Volkswagen op een actieradius van 250 kilometer.

De vernieuwde e-Up! moet begin 2020 bij de Nederlandse showrooms staan. Het is nu al mogelijk om reserveringsmogelijkheden te bespreken met de Volkswagen-dealer. De huidige e-Up! kwam in 2014 op de markt. In datzelfde jaar zag ook de e-Golf het licht. De IAA in Frankfurt is van donderdag 12 september tot en met zondag 22 september in de Duitse zakenstad.