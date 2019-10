Blubberdikke Brabus Maybach Rocket kan van jou zijn

Als je niet kan kiezen, is dit je auto.

Nutteloos, een subjectief begrip. Voor de één kan een nutteloze keuze de wereld betekenen voor de ander. De een kan de luxe Maybach S-Klasse prefereren boven de ‘sportieve’ AMG S-Klasse. Mercedes biedt je die keuze dan ook niet. Je kunt een Maybach of een Pullman kiezen, net zoals dat je een S63 AMG of S65 AMG kunt kiezen. Maar een Maybach S65 AMG Pullman, dat kan bij Mercedes niet. Logisch, de verschillende insteken voor de S-Klasse zijn keuzes, geen combinaties.

Of je klopt even aan bij Brabus. Die houden kennelijk niet van keuzestress, want de S-Klasse combineert de Maybach met de S65 AMG. De Brabus Maybach 900 Rocket is het resultaat van de ‘omdat-het-kan-mentaliteit’ van Brabus. Het is de snelste S65 AMG én de meest luxueuze Maybach. Gewoon, want waarom niet?

Het gebruikelijke recept van de tuner uit Bottrop is aanwezig: ja, het blok is in de basis de Mercedes-V12 uit de 600- en 65-serie. Vervolgens boort Brabus hem nog verder uit en vervangt bijna elk component. Zo zal het je opvallen dat de cilinderinhoud 6.233 cm³ is, niet een getal wat je bij Mercedes zelf aantreft. Elke Brabus heeft dan ook een uniek chassisnummer en heeft in legale termen niks te maken met Mercedes. De Brabus Rocket 900 is de heftigste van de heftigste: de 6.2 liter grote V12 levert in deze versie 900 pk.

Bloedgaaf, maar heb je het nodig? Zo ja, klop dan eens aan bij Hollmann. Het indrukwekkende inventaris passeert hier vaker de revue en ook vandaag is de Brabus Maybach Rocket die zij aanbieden een geweldige wagen. Ten eerste is het uiterlijk zoals je verwacht van Brabus. Zwart, hier en daar met chroom besprenkeld en de Maybach-touch vinden we in de verlengde wielbasis, in combinatie met putdeksel-velgen.

Het interieur is waar het Maybach-aspect van de auto zijn ding doet. Het interieur is opnieuw bekleed met bruin ‘diamond pattern’ leer. Uiteraard van alle gemakken voorzien met de elektrisch beweegbare stoelen met verwarming, verkoeling en massagefunctie, uitklapbare tafeltjes, een koelkast, en natuurlijk beenruimte in overvloed. Een mooi detail is de sterrenhemel, helaas niet zoals bij een Rolls-Royce omdat het grootste deel van het hemeltje wordt gevuld met het dubbele panoramadak, maar daar omheen krijg je met LED-verlichting een blauwkleurig sterretjespatroon.

En daarover gesproken, blauwe sfeerverlichting speelt een grote rol bij de Brabus Maybach. Ook de overige sfeerverlichting is blauw, wat een bijzonder effect geeft bij weinig licht. Daarnaast wordt die trend doorgetrokken naar buiten met blauwe neonverlichting. Dat laatste heeft wel een beetje een Need for Speed-gehalte, maar goed, dan laat je het lekker uit.

Kopen? Dat kost je dan 337.960 euro. Niet voor degene die op een koopje zaten te wachten, maar je krijgt dan wel een gloednieuwe auto (30 km). En de aanschafprijs bij Brabus zelf ligt een klein beetje hoger. Koop dan!!