Autoblog advies: Paardentrailer trekker voor 15 mille

Voor vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Freek. Hij heeft op dit moment een Ford Focus 1.6 Stationwagon uit 2004. Deze unit heeft 270.000 km gereden en is volgens Freek dan ook aan het einde van zijn latijn. Het is dus de hoogste tijd voor een opvolger. De vriendin van Freek heeft een hobby die leuke perspectieven biedt: ze rijdt namelijk paard.

De volgende auto van Freek en zijn vriendin moet dan ook geschikt zijn om een flinke kar met een paard erin te trekken. Dat is indirect goed nieuws voor Freek, want hijheeft nu een goed excuus om op zoek te gaan naar auto’s met eigenschappen die hij eerst niet nodig had. Denk aan een lekker grote motor bijvoorbeeld. In totaal zal er zo’n 30.000 km per jaar mee gereden geworden, waardoor Freek zit te twijfelen tussen een diesel of benzine.

Maar ja, wat moet hij dan kiezen? Freek heeft wel een paar richtlijnen. Zo mag de auto niet ouder zijn dan negen jaar oud. Qua bouwjaar betekent dat dus dat de ondergrens 2010 is. Ook moet de motor minimaal 160 pk leveren. Meer dan dat is niet zo’n groot probleem. Qua kilometers mag er niet meer dan 160.000 op staan. Het liefst is de auto redelijk modern, goed in elkaar geschroefd en dus lekker krachtig. Verder is een automaat zeer gewenst.

De wensen en eisen van Freek zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Auto A6, Volvo 850 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 25.000 voor een nieuwe, 20k voor een gebruikte Jaarkilometrage: 10 tot 15k ongeveer Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bijtelling omzeilen met apart gezinsauto Gezinssamenstelling: 5 personen plus soms 1 of twee extra Voorkeursmerken /modellen: Dacia Lodgy klinkt interessant, maar is dat het ook? No-go modellen / merken: Niet direct. Sta voor alles open.

Diesel of benzine?

Het eerste vraagstuk is een belangrijke. Ga je voor diesel of benzine. Hierover zijn de meningen verdeeld. In principe kan benzine de voorkeur hebben en voor veel mensen is dat ook zo. Sommige binnensteden gaan diesels weren en de diesel is vaak negatief in het nieuws. Dus nu nog zestig mille (bijvoorbeeld) stuk te slaan op een nieuwe diesel, kan een lastige beslissing zijn. Als het gaat om een occasion, dan is diesel véél interessanter. Simpelweg omdat de occasionprijzen veel lager zijn dan een vergelijkbare auto met benzinemotor.

Diesel is relatief voordelig (1,35 cent per liter) en het verbruik is (veel) gunstiger. Ook kun je met een diesel redelijk wat werk verzetten of doorrijden zonder dat het verbruik dramatisch wordt, zoals je ziet bij benzineauto’s en PHEV’s. Met 30.000 km lijkt de keuze voor een diesel dan ook een vrij logische, behalve als je bezorgd bent om het milieu en de gezondheid van mensen. Extra reden om in dit geval voor duivelsap te gaan: bij dit soort relatief grote auto’s valt het toch al pittige verbruik op papier bij benzineauto’s standaard extra tegen in de praktijk.

Citroen C5 Break 3.0 HDI

€ 14.500

2012

160.000 km

Is het een goed plan om een C5 te kopen? Dat hangt er een beetje van af eigenlijk. De C5 met dikke zescilinder was een zeldzaamheid in zijn klasse. De motor is een beul, eigenlijk levert ‘ie te veel vermogen en met name koppel voor de voortrein. Op de snelwegen ben je heer en meester met je Citroen C5. Het is absoluut geen sportieve auto, ook de zeldzame Carlsson uitvoering niet. Is dat erg? Absoluut niet. Houd er rekening mee dat de voorwielen al die 241 paarden moeten verwerken, zonder sper. Nadelen: de bouwkwaliteit is niet op het niveau van een Mercedes. Het is ongeveer de top van wat Citroën kan. De knopjes, het niet mee bewegende stuurwielhart, de zachte stoelen en het komisch onderontwikkelde infotainmentsysteem moeten geen bron van irritatie voor je vormen. Dan heb je er echt een topper aan. Zo’n C5 3.0 HDi wordt voornamelijk door liefhebbers gereden, dus je mag hoop koesteren dat ze er ook goed voor gezorgd hebben.

Volvo XC70 D5 Summum

€ 14.450

2012

155.000 km

Deze auto is een klasse op zich. Een instituut. Deze auto doet eigenlijk alles wat een SUV belooft. De XC70 is de ideale familieauto. De XC70 modellen zijn vaak luxer uitgerust dan de reguliere V70’s. De stoelen zijn uit de kunst, het interieur is keurig verzorgd en er is meer dan voldoende ruimte. De 205 pk sterke dieselmotor is geen match voor een dikke Duitse zescilinder diesel, maar je hebt nimmer het gevoel echt tekort te komen. Die kar trekt ‘ie met gemak. De rest van de rijbeleving is vooral comfortabel. Het is ook geen auto waarmee je een lekker potje wil gaan sturen. Een groot voordeel is dat het hele land vol staat met deze apparaten en dat onderhoud en onderdelen gemakkelijk te doen zijn bij de Volvo dealer of een van de vele Volvo specialisten die Nederland rijk is. Verder nog nadelen? De ruimte is op zich toereikend, maar van een grote, vierkante Volvo station verwacht je onwillekeurig wat meer.

Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4Matic Avantgarde (X204)

€ 14.750

160.000 km

2010

Een goede C-Klasse of E-Klasse stationwagon vinden is op zich ook wel mogelijk. Een E220 CDI Estate Pakezel Edition is een briljante auto. Het nadeel is dat alles wat je erna gaat rijden, veel te klein en krap is. De Mercedes-Benz C Klasse is ten opzichte van de E behoorlijk geliefd en dat zie je aan de prijzen. Maar gek genoeg lijkt iedereen de GLK vergeten. Deze stoere Tonka-esque Mercedes was voor velen net iets te stoer. In technisch opzicht is het gewoon een C-Klasse. Veel staan er niet te koop, maar we vonden enkele exemplaren met een zescilinder diesel, automaat en vierwielaandrijving. Gewoon erg fijne auto’s. Nadelen? Ze zijn niet bijzonder ruim ondanks hun gewicht en het verbruik ligt wel wat hoger.

BMW 520d Touring Executive (F11)

€ 12.950

2010

145.000 km

Misschien wel de beste occasion van het moment is de BMW 5 Serie Touring van de F11-generatie. Het totaalpakket van deze auto is namelijk erg sterk. Er is ruimte in overvloed en alles is zeer zorgvuldig afgewerkt. Ondanks het feit dat deze generatie uit 2010 stamt, komt de auto niet zeer verouderd over. De rijeigenschappen zijn een USP: comfortabel met een sportief randje. Met de gestelde eisen, zul je het moeten doen met een relatief eenvoudig uitgeruste 520d Executive. Maar die biedt eigenlijk al alles wat je nodig gaat hebben. Ondank dat het een dure auto was destijds, is de uitrusting niet altijd denderend. Qua veiligheid-spulletjes hoef je je geen zorgen te maken, maar dingen als de grote navi, een panoramadak, 19” wielen, een M Sportpakket en lederen bekleding waren erg prijzige opties.

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4×4 Cosmo (A)

€ 12.950

165.000 km

2012

In plaats van te kijken naar premium crossovers, is een non-premium stationwagon ook geen verkeerde keuze. De Opel Insignia weet namelijk uitstekend aan alle gestelde eisen te voldoen. Je krijgt met deze auto erg veel waar voor je geld. Een dikke 160 pk sterke turbodiesel, automaat, vierwielaandrijving en in de Cosmo-uitvoering ook bijna alle mogelijke luxe. De Insignia werd destijds gekenmerkt als een zware auto en dat klopt ook. Daar staat tegenover dat een beetje gewicht niet verkeerd is als je een flinke kar moet trekken. Qua raffinement is het geen Audi of BMW, maar het is niet dat de Insignia ernstig tekort schiet. Wel is de auto saaier en veel langzamer dan de Citroen C5. Ook is een 4×4 wat lastiger te vinden.

Skoda Octavia Combi vRS (1Z)

€ 11.750

2011

155.000 km

De Skoda Octavia is officieel een maatje kleiner dan de anderen in dit rijtje, maar qua ruimteaanbod zijn er niet direct enorme verschillen. Met name de kofferbak is lekker groot en je kan prima volwassenen meenemen op de achterbank. Mocht je meer ruimte nodig hebben, is de Skoda Superb een optie. Die koppelt E-segment ruimte aan D-segment kosten. De Octavia RS Combi is geen spannende auto, maar wel de rangetopper. Dat is wel belangrijk, want de normale uitvoeringen zijn wel erg kleurloos. De RS heeft een sportiever interieur met sportstoelen en natuurlijk een lekker dik aangezette bodykit met grote velgen en een acherspoiler. De 2.0 TDI dieselmotor sjoemelt er lekker op los met 170 pk en 350 Nm en weet tevens een enigszins acceptabel verbruik te realiseren. Het enige nadeel is dat ze lastig te vinden zijn met deze kilometerstand. Ook is de basis van deze Octavia wat ouder. Eigenlijk wil je zijn opvolger, maar die zijn nog wat jonger (en dus prijziger).

YOLO: Range Rover Sport TDV8 HSE (L320)

€ 13.950

2007

185.000 km

Een auto die je eigenlijk met de dieselmotor moet rijden in Nederland, anders is het gewoonweg niet te doen. De 2.7 diesel was eigenlijk iets te licht voor deze enorm zware auto. Later werd deze vervangen door een grotere 3.0, maar er was ook de TDV8. Deze achtcilinder is de fijnste motor voor de RR(S), met name dankzij het enorme koppel dat de V8 weet te produceren. Daarbij valt het verbruik voor een distributievrachtwagen zeker niet tegen. Je kan ze kopen voor tien mille en een beetje bij een dealer met weinig kilometers en in een goede staat. Maar voor deze auto moet je bij particulieren gaan shoppen. Die zullen niet heel erg moeilijk doen over de onderhandelingen: als ze weer een maand moeten wachten kost dat een enorme hoeveelheid wegenbelasting.

