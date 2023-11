Blubberdikke paarse BMW M2 is nu helemaal af

Met deze blubberdikke paarse BMW M2 kun je onderscheiden.



De BMW M2 is een wonderlijk fenomeen. Het is wellicht de leukste auto die BMW op dit moment maakt. Dat komt mee dankzij het eenvoudige recept: een compacte coupé met lange neus, zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Eventueel zelfs met handbak! Hoe cool is dat?

Net als met BMW’s is het uiterlijk eventjes wennen. In het geval van de M2 is het minder erg dan de M4. Bij een kleinere auto is een meer funky styling soms best leuk. Ook is de neus niet voorzien van een enorme verticale grille. Een van de problemen die de M2 heeft is eentje die alle merken hebben tegenwoordig; de wielen staan te ver naar binnen.

ADRO-bodykit

Gelukkig kunnen aftermarket bedrijven er het een en ander aan doen. In dit geval hebben we de BMW M2 van PSI voor je. PSI staat voor Precision Sports Industries en is een tunert uit Oviedo. Nee, niet de Spaanse stad waar Fernando Alonso vandaan komt, maar in Florida. Ze richten zich voornamelijk op de nieuwste BMW M-producten. Veelal de M3 en M4, maar nu dus ook de M2!

En het resultaat is simpelweg geweldig. We weten het: dit is geen klassieke schoonheid geworden. Maar met de juiste modificaties heeft de auto een soort WTCC-esque uitstraling dat ‘m zeker niet misstaat. Dat komt in eerste instantie door de ADRO-bodykit, inclusief die enorme achtervleugel.

Ook de stance is een stuk beter dan standaard. De auto was altijd al fors, maar stond relatief hoog op de wielen die dus ook te ver naar binnen stonden. Dat is nu helemaal opgelost dankzij een Moton-schroefset. De velgen zijn afkomstig van Vorsteiner, het zijn de GTE-352 patta’s. Ook gaaf zijn de Le Mans-esque gele koplampen.

Techniek blubberdikke paarse BMW M2

Onder de kap is er een carbon luchtinlaat van Eventuri en koeling van CSF. Middels een Dähler Competition Line externe module stijgt het vermogen naar (ver) boven de 500 pk. Uiteraard is veel meer vermogen mogelijk, maar met Dähler blijft je garantie behouden.

Om te zorgen dat je deze blubberdikke M2 goed kunt horen aankomen, is er een Akrapovic-sportuitlaat gemonteerd. Voor verbetering van de stopkracht zijn er nu tweedelige Tarox-remschijven met staal omvlochten remleidingen.

Tenslotte het interieur, daar zijn ook een paar bescheiden modificaties doorgevoerd, zoals een AutoID-stuurwiel van alcantara en een shortshifter van FutureClassic. Uiteraard kun je bij PSI alle onderdelen ook gewoon los bestellen.