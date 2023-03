Dikke BMW M2 safety car voor MotoGP

De MotoGP krijgt een nieuwe safety car en wel in de vorm van een BMW M2.

De meningen zijn verdeeld over de nieuwe BMW M2. Maar het lijkt dat de meerderheid van de autoliefhebbers het een spuuglelijk ding vinden. Maar laten we eerlijk zijn, dat roepen we altijd en masse bij een nieuwe BMW om later toch de schoonheid erin terug te zien. Nou ja, we zullen zien of het dit keer ook zo zal zijn. Feit is dat het een snelle auto is. En dat kunnen ze wel gebruiken bij de MotoGP. Je weet wel, dat zijn de Formule 1 races alleen dan met motorfietsen.

Nieuwe safety car voor de MotoGP: BMW M2

BMW is een nieuwe samenwerking aangegaan met Dorna Sports. Deze organisatie is de rechtenhouder van de sport en de samenwerking tussen BMW en Dorna gaat terug tot 1999. Bij de start van het jubileumseizoen in Portugal zal de nieuwe BMW M safety car zijn debuut maken. Speciaal moment zeker, dit omdat ze een samenwerking van 25 jaar vieren. Daar moet natuurlijk een nieuwe auto voor komen en die komt in de vorm van de safety car.

De nieuwe M2 die verleden jaar gepresenteerd is aan het publiek vormt de basis voor de safety car. De standaard versie heeft een 460 pk sterke TwinPower 6-cilinder motor, dus staat zijn mannetje wel op een circuit. Natuurlijk in handen van een goede coureur.

Niet standaard

De BMW is wat aangepast voor zijn nieuwe rol. Denk aan een rolbeugel, RECARO-stoelen, 6-punts racegordel, een brandblusser, de dakbeugel en de bijpassende lichten. Ook krijgt de safety car wat extra M-Performance onderdelen mee: een ander uitlaatsysteem, aangepast chassis, carbon buitenspiegelkappen, diffusor en achtervleugel.

Dit alles maakt hem al dikker, maar met de safety car kleuren wordt de auto nog opvallender. Beter zo? Of gewoon nog steeds een lelijk vierkant hok?