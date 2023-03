Er kleeft één groot nadeel aan de BMW M2 waardoor de stap naar een M4 ineens wel heel interessant wordt.

De tijdlijn van de BMW M2 toont een paar hele vreemde modellen voor BMW M. De eerste keer dat BMW een M-model onder de M3 plaatste was in 2011 met de 1M Coupé (E82). Een wat vreemd samenraapsel van M-onderdelen met ‘gewoon’ de N54 zes-in-lijn, geen speciale M-motor met S-aanduiding. Bij de eerste M2 (F87) was dat niet anders. Wederom een N-motor (N55) met een rits M3-onderdelen. Het unieke van de 1M en M2 en waarom het zulke perfecte stuurmansauto’s zijn zit hem dan ook in het lichtvoetige en eenvoudige. Korte wielbasis, laag gewicht: eigenlijk precies wat je wil van een auto net onder de BMW M3 en M4.

Uniek?

Het unieke van een M zonder M-motor ging bij de M2 Competition en CS de prullenbak in. Die kregen namelijk dezelfde S55-motor als de toenmalige M4, wel iets geknepen (410 pk in plaats van 450). Daar blijft BMW M zich aan vasthouden: de compleet nieuwe M2 (G87) heeft ook gewoon de S58B30 zes-in-lijn die ‘ie deelt met de M4 (G82). Kunnen ze zo wel naast elkaar bestaan? Jazeker. Zo lang de dimensies, het geknepen vermogen en het lagere gewicht maar zorgen dat de M2 de simpele kleine jongen is en de M4 meer het serieuze werk. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De nieuwe BMW M2 heeft een groot nadeel ten opzichte van zijn voorgangers.

M4-gewicht

Het nadeel is erg simpel als we de nieuwe BMW M2 even naast zijn grote broer M4 zetten qua vermogen, dimensies en vooral gewicht:

BMW M2 BMW M4 Vermogen 460 pk 480 pk Lengte 4.580 mm 4.794 mm Breedte 1.887 mm 1.887 mm Hoogte 1.403 mm 1.393 mm Gewicht 1.675 kg 1.675 kg

Wat valt op? De auto’s zijn bijna exact hetzelfde als het gaat om deze statistieken. Sterker nog: het gewicht is krek eender. Da’s wel een dingetje, want is het niet zo dat de M2 daarmee de lichtgewicht keuze is. Qua dimensies blijkt dat de M2 ook niet eens de kleine broer is, want op een klein verschil in lengte na is de M2 even groot als zijn grote broer. Ook het verschil in vermogen is eigenlijk verwaarloosbaar als je bedenkt dat de M2 dus eigenlijk gewoon een M4 is qua dimensies en gewicht. Het enige wat de M2 nog een beetje verdedigt is dat je de M4 ook nog als Competition kan krijgen én als xDrive, in beide gevallen neemt het gewicht nog toe.

Nutteloos

Je kunt op twee manieren redeneren. Manier één: de BMW M2 is niet meer de lichtvoetige benjamin die het was en de upgrade naar een BMW M4 is nu eigenlijk een no-brainer. Dat zou de BMW M2 een beetje nutteloos maken. Manier twee is dat je met de BMW M2 min of meer exact krijgt wat een M4 je ook biedt, maar dan voor 20.000 euro minder. Dat zou de BMW M4 dan weer nutteloos maken. Kortom: dit neigt naar kannibalisme.

BMWBlog, die deze vergelijking aankaartte, heeft reactie van BMW M. Die zeggen dat fans zich geen zorgen moeten maken en het overgewicht van de M2 niet te voelen is achter het stuur. Nou zou BMW natuurlijk nooit zeggen dat één van hun modellen overbodig is, maar wellicht hebben ze gelijk.