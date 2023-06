De goedkoopste BMW M2 van Marktplaats

Wat kost een BMW M2 op Marktplaats tegenwoordig?

De leveringen van de tweede generatie BMW M2 zijn begonnen. En daarmee is het hopen op leuke aanbiedingen op de eerste generatie. Van echt zachte prijsjes kun je niet spreken. De M235i en M240i zijn er immers ook nog en die kunnen niet in het niets verdwijnen. Een echte prijspakker zal de BMW M2 vermoedelijk dan ook nooit worden.

De occasionprijzen van de dikste BMW 2 Serie zakken langzaam. Voor onder de 40k ga je er niet eentje scoren in Nederland, als je naar het Marktplaats aanbod kijkt tenminste. Het goede nieuws is dat er steeds meer gebruikte exemplaren onder de 45 mille opduiken. De goedkoopste BMW M2 op Marktplaats staat te koop voor € 42.900.

Met een kilometerstand van 139.887 is het geen maagd meer. Wie fan is van originaliteit kan ook beter verder kijken. Er hebben een aantal aanpassingen plaatsgevonden, al dan niet via de M Performance catalogus. We zien bijvoorbeeld carbon spiegels en het M Performance stuurwiel. Maar ook een uitlaatsysteem van Akrapovic.

Het gaat om een vroeg exemplaar uit 2016. De coupé is in 2020 geïmporteerd. Met de M is gereden als een M. Althans, aan de hand van het kenteken kun je ‘sportieve’ beelden treffen op het internet. Maar het is ook naïef om te denken dat dit soort auto’s door een oud vrouwtje worden gereden.

De goedkoopste BMW M2 op Marktplaats is een handgeschakelde auto, uitgevoerd in de introductiekleur Long Beach Blue. Met 370 pk uit een 3.0 liter zes-in-lijn turbomotor in een compacte body kent de M2 een groot aantal liefhebbers. Des te beter dat BMW dit recept vrolijk heeft doorgezet met de komst van de tweede generatie. Jummie!