Blue Monday: van deze blauwe auto’s word je blij

Niks mis met blauw: we zetten een aantal keigave blauwe auto’s op een rijtje.

Het is maandag, het regent en het is nog lang geen zomer, kortom: het is Blue Monday. Een lijstje met deprimerende grijze auto’s zou eigenlijk het meest gepast zijn op deze dag, maar dat gaan we niet doen. We grijpen deze gelegenheid aan om een lijstje met toffe blauwe auto’s te maken. Daarvoor zijn we weer eens in onze Autoblog Spots-archieven gedoken.

Bentley Continental GTC

Spotter: @koen92winterswijk

Is de eerste Bentley Continental de mooiste generatie? Nee. Is dit een mooie uitvoering? Zeker wel. Lichtblauwe lak en donkerblauwe kap is gewoon een erg smaakvolle combinatie. Het beige interieur maakt het plaatje compleet.

Toyota GR Supra

Spotter: @mircom

Knalblauw is een kleur die lang niet alle auto’s staat, maar bij een Toyota Supra past het perfect. Het gaat hier om de kleur Horizon Blue, die exclusief is voor de zogenaamde Jarama Racetrack Edition. Daarvan kwam er maar eentje naar Nederland. Dat is dus deze.

BMW M5 Competition

Spotter: @Maurice16

Yas Marina Blue is een kleur die je veel ziet op de M3 en M4, maar nooit op een M5. Of dit een wrap is of een Individual-kleur weten we niet, maar het is in ieder geval een babyblauwe M5. Aangezien de M5 van deze generatie niet enorm uitgesproken is, geeft dit de auto een heel andere look.

Saab 9-5 SportCombi

Spotter: @basplankgas

Een Saab 9-5 SportCombi is bijzonder in iedere kleur, want deze auto is extreem zeldzaam. Toch is ook de kleur bijzonder: dit is het enige exemplaar in Sky Blue. Dat is niet de originele kleur van deze auto (die eerst bruin was), maar het is wel een originele Saab-kleur.

Aston Martin V12 Vantage S (en 992 GT3)

Spotter: @joosstra

Met deze combo slaan we twee vliegen in één klap: de ene auto is nog blauwer dan de andere. Vooral op de V12 Vantage is het een verfrissend kleurtje, want een V8 Vantage zie je meestal alleen in zwart of grijs. Bij de V12-versie hoeft het allemaal niet zo bescheiden, dus leverde Aston Martin deze versie in kleurtjes die wat meer opvallen. De 992 GT3 in Shark Blue (de introductiekleur) is een leuke bonus op deze foto.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Spotter: @koen92winterswijk

Een auto met gewone blauwe lak is voor het gepeupel, als je écht exclusiviteit wil uitstralen moet je een auto in blauw carbon hebben. Dat zien we op deze Veyron, die vorig jaar werd gespot in Düsseldorf. Het is misschien een beetje kitscherig, maar eerlijk is eerlijk: het staat de Veyron verdraaid goed.

Porsche 992 Targa 4S

Spotter: @joosstra

Porsche 911-eigenaren zijn niet altijd even creatief met uitvoeringen, maar deze eigenaar gelukkig wel. Een Targa is sowieso lekker, en zeker als deze is uitgevoerd in babyblauw met zilverkleurige velgen en een donkerblauw dakje. Kudos voor degene die deze auto heeft samengesteld!

Ferrari F12tdf

Spotter: @basfransencarphotography

Blue Tour de France zou heel toepasselijk zijn op een Ferrari F12tdf, maar Blu Elettrico past eigenlijk beter bij een hardcore Ferrari. Deze kleur is heel zeldzaam, maar Bas Fransen kwam in Dubai een F12tdf tegen in Blu Elettrico. Het zou best kunnen dat deze auto uit Nederland komt, want Jeroen van den Berg had er eentje in exact deze uitvoering en dat was destijds de enige.