Renault Mégane R.S.: alle generaties op een rij

We blikken terug op de rijke historie van de snelle Renault Mégane R.S.!

Vorige week werd de laatste nieuwe Mégane R.S. van Renault onthuld. In Nederland is het model helaas al niet meer leverbaar, maar op sommige markten nog wel. In dit geval was het namelijk Japan dat de eer kreeg voor de aller,- aller- allerlaatse Renault Sport Mégane R.S., de Ultime.

Afscheid

Met het verscheiden van de Renault Mégane R.S. nemen we min of meer afscheid van twee auto’s. In eerste instantie de hete hatchback, maar eigenlijk ook de auto waarop de R.S.-modellen zijn gebaseerd: de Mégane. De Mégane E-Tech Electric is meer een soort crossover én er is geen snelle versie van. Nog niet althans. De reguliere Mégane is nu alleen als stationwagon leverbaar in ons land. Om de auto in het zonnetje te zetten, lopen we langs de hete Mégane R.S. modellen die er zijn geweest:

Renault Mégane 16v

1996 – 1999

Van de eerste generatie Mégane was er geen Renault Sport-versie. Althans, niet echt. De Mégane Coupé was echter een guitige auto, met een duidelijk afwijkende lijn ten opzichte van de vijfdeurs, zelfs met een kortere wielbasis! Deze kon je krijgen met de F7R-motor, dat is exact dezelfde motor als je kon vinden in de Renault Clio Williams en Renault Sport Spider.

De viercilinder zestienklepper was ook hier goed voor 150 pk en 185 Nm. Dat klinkt niet veel voor een C-segment-hot hatch, maar vergeet niet dat Mégane 16v nog geen 1.100 kg woog. Overigens was het zeker niet de snelste of sportiefste in zijn klasse. Dat was de Peugeot 306 GTI. Wellicht dat Renault daarom na de facelift de 16v verving voor de Mégane Dynamique 2.0 IDE, met directe brandstofinjectie en minder vermogen dan zijn voorganger.

Renault Mégane R.S. 225

2004 – 2006

De eerste echt hete Mégane arriveerde in 2004 en het was eigenlijk niet een heel erg hete hatchback, maar meer een allrounder. Wel een heel erg snelle allrounder, want de auto sprintte in 6,5 seconden naar de 100 km/u en kon een topsnelheid halen van 236 km/u, waarmee het heel eenvoudig de snelste Mégane ooit was op dat moment. Het probleem was vooral dat de Mégane R.S. een klein beetje dat Renault Sport-randje miste dat de Clio’s wél hadden. Je weet wel, binnenste achterwiel optillen in een bocht, directe besturing, vlotte gasrespons. Voordeel: het zijn prima daily’s en je kan er wat van maken met originele Renault-onderdelen, want de eerste Mégane R.S. was gewoon een solide basis. Ondanks dat de driedeurs verreweg het leukste is, was er ook een vijfdeurs.

Renault Mégane R.S. 225 Trophy

2005

Renault Sport maakte uiteindelijk een hele boel goed met de Mégane R.S. Trophy. Deze kun je herkennen aan de veelspaaks velgen met Dunlop-banden. Renault Sport maakte grotere veranderingen wat betreft het chassis. Dat was nu veel strakker en straffer, zonder noemenswaardig oncomfortabeler te zijn. Ook de besturing is aangepakt en was voorzien van meer gevoel. Tenslotte kreeg de Trophy een setje Brembo-remmen. Oh, en bij de Trophy kun je boven de 50 km/u het ESP uitzetten. Leuk voor als je wil gaan sporten op een B-weggetje. Er zijn 500 exemplaren van gebouwd.

Renault Mégane R.S. 225 Cup

2005 – 2009

Mocht je de Trophy net gemist hebben, en dat is goed mogelijk met zo weinig aantallen, de Mégane R.S. Cup was voorzien van dezelfde upgrades en werd leverbaar nadat de Trophy uitverkocht was. Leuk weetje, later kregen alle Mégane R.S.-modellen het Cup-chassis standaard. Nog een leuk weetje, op de vijfdeurs met panoramadak dan weer niet. Die hadden het standaard chassis.

Facelift

2006

In 2006 krijgt de Mégane – en dus ook de Mégane R.S. een facelift. Het is geen grote wijziging, maar voor de liefhebbers van sportieve Méganes wel. Je kunt kiezen uit een gewone of een Cup en tussen drie- en vijfdeurs.

Renault Mégane R.S. 225 F1 Team

2006

De Mégane R.S. 225 F1 Team is de eerste F1-special die nog weleens wordt verward met de andere (die je zo hieronder ziet). De eerste F1 Team was in feite een Mégane R.S. met Cup-chassis en veel opties in een non-metallic blauwe kleur van de Renault Trafic.

Mégane R.S. 230 Renault F1 Team R26

2006

Het ziet eruit als een van de vele speciaaltjes die je zo vaak ziet. Een Formule 1-team haalt een titel binnen en dat viert de marketing-afdeling vervolgens met een bestickerde special. Dat is in dit geval ook zo. Wel is het zo dat men net even beter hun best heeft gedaan: de motor levert nu 230 pk en 310 Nm, dat via een mechanisch sperdifferentieel op de weg wordt overgebracht. Ook zijn er lekker griprijke Michelin Pilot Sport 2-banden. Een sportuitlaat, Recaro-sportkuipen en een achterspoiler zijn nu eveneens standaard.



Renault Mégane R.S. 175 DCI

2007

Bijzonder is deze dieselversie. Jazeker, hier ligt een 2.0 dCi viercilinder met 175 pk en 360 Nm ligt onder de motorkap. Deze versie is in Nederland nooit geleverd, alhoewel Renault Sport-specialist Van Kerkhof en Visscher er een paar naar Nederland heeft gehaald. Ook bij de diesel kon je kiezen voor een Cup Chassis met straffer onderstel en antraciete 18 inch wielen met in dit geval Continental SportContact-banden in plaats van Michelins.

Renault Mégane R.S. 230 R26-R

2008

Het ultieme model is de R26-R, met de tweede R van Radicale. Het is ook een radicale auto met een rolkooi, Recaro-kuipstoelen, stickerset, extra lichte velgen en nog een hoop drastische maatregelen. Zo is bijvoorbeeld de achterruit niet voorzien van verwarming, ruitenwisser en sproei-installatie. De vering voor en achter werden aangepast, evenals de dempers. De remmen kregen gegroefde schijven. De banden zijn Toyo R888-semislicks (alhoewel Michelin straatbanden zonder meerprijs leverbaar zijn). Er zijn er 450 exemplaren van gemaakt.

Renault Mégane R.S. 250

2010

In 2010 is het tijd voor de Renault Mégane Renault Sport 250. In dit geval is de auto alleen leverbaar als driedeurs. De motor is een 2.0 turbo, de F4Rt, met 250 pk en 340 Nm. In dit geval is de standaardversie al vele malen sportiever dan de vorige generatie basis-Mégane R.S..

Renault Mégane R.S. 250 Cup

2011

Ook is er een Cup leverbaar. In dit geval heeft deze een straffer chassis, sperdifferentieel, andere lichtmetalen wielen en rode remklauwen.

Renault Mégane R.S. 265 Trophy

2011

Een jaartje later arriveert de Mégane R.S. Trophy. Deze heeft een andere luchtinlaat en iets meer turbodruk, waardoor het vermogen 265 pk bedraagt. Het koppel stijgt met 20 Nm naar 360 Nm. Je kan de Trophy eenvoudig herkennen aan de stickers en speciale 19 inch wielen met RS-centercaps. Er zijn er 500 van gemaakt.

Trophy wordt standaard, dankzij politie

Uiteindelijk werd de Trophy gewoon de Mégane R.S., net als voorheen. De reden erachter is wel interessant. Renault wilde namelijk auto’s aan de Gendarmerie leveren, maar het vermogen van 250 pk was te laag, de minimale eis was 265 pk.

Daarom werden de specificaties van de Trophy gebruikt voor de politie-Méganes. En aangezien Renault deze modellen toch al leverde aan de politie, konden ze net zo goed deze versie aan het publiek verkopen. Wat ook gebeurde.

Special editions: Red Bull Racing RB7 & RB8

2012

Er zijn twee Red Bull Edities, de RB7 en de RB8 Edition. In beide gevallen gaat het om Rijk uitgeruste Cup-modellen met unieke kleurstelling. De RB7 (links) is altijd zwart, de RB8 (rechts) is donkerblauw. Van de RB7 zijn er 522 stuks gebouwd, de RB8 is met 120 exemplaren behoorlijk wat zeldzamer.

Renault Mégane R.S. 275 & Cup Facelift

2014

In 2014 krijgt de Mégane een facelift en de R.S.-versies dus ook. De neus is compleet afwijkend, terwijl de achterzijde minder is veranderd. Alle veranderingen aan de Mégane R.S. zijn puur cosmetisch, in technisch opzicht veranderde er niets.

Renault Mégane R.S. 275 Trophy

2014

De Mégane R.S. Trophy is in feite een gewoon een Cup-model met sportuitlaat van Akrapoviç, stickers, navigatiesysteem en alcantara stuurwiel. Dankzij dat sportuitlaatsysteem klinkt ‘ie beter, maar levert de Trophy 275 pk.

Renault Mégane R.S. 275 Trophy R

2014

De Trophy R is het ultieme model, wederom een soort Radicale. Ook hier werd de achterbank weggehaald voor een rolkooi. Verder kreeg je Recaro Pole Position-kuipen en Speedline-velgen. In totaal scheelt het 100 kg met de gewone RS. Speciaal voor dit model ontwikkelde Ohlins de schokdempers en kreeg je grotere remschijven. Ook handig: de Mégane R.S. 275 Trophy R was sneller op de Nürburgring dan de Seat Leon Cupra Sub 8. In Nederland zijn er officieel 4 exemplaren geleverd.

Renault Mégane R.S. 275 Cup-S

2015

Mocht je de Trophy net iets te lief vinden en de Trophy R te extreem, is de Cup-S de perfecte auto. Er waren twee problemen met dit type. Ten eerste was deze niet in Nederland leverbaar, het was een speciaaltje voor de Britse markt. Ook moest je de toffe upgrades nog eventjes apart bestellen. Dus het Ohlins-onderstel, de Speedline-velgen, de Bridgestone Potenza RE050A-banden en de Akrapoviç-uitlaat waren allemaal (belangrijke) opties. Ook leuk: de Lava-rode lak.

Renault Mégane R.S. ‘Sport chassis’

2018

De Mégane R.S. in 2018 is een compleet nieuwe auto. Standaard is het nu altijd een vijfdeurs hatchback, simpelweg omdat een driedeurs niet meer gebouwd wordt door Renault. De motor is nu niet de F4Rt, maar de M5P, een 1.8 turbo viercilinder. Deze levert minimaal 280 pk en 390 Nm. Voor het eerst is de Mégane R.S. te krijgen met een automaat. De EDC is een automaat met dubbele koppeling

Renault Mégane R.S. ‘Cup chassis’

2018

Je kan natuurlijk de klok erop gelijk zetten, een Cup-chassis is nooit ver weg. In dit geval krijg je de volgende items: een mechanisch sperdifferentieel (Torsen), 19 inch lichtmetalen patta’s, een 10% straffer onderstel en lichtere remmen.

Renault Mégane R.S. Trophy

2018

Een tandje extremer is de Trophy. Deze heeft 300 pk en 420 Nm. Althans, als je de automaat kiest. De handbak heeft namelijk maximaal 400 Nm. Het gewicht is ietsje lager middels een speciale accu. Het chassis is nog een tandje straffer dan bij de Cup. Wij hadden er eentje in de Autoblog Garage!

Renault Mégane R.S. Trophy-R

2019

En dat is Radicale nummer 3! Wederom worden er slechts 500 van gebouwd. Wederom is de achterbank verwijderd en zijn er dempers van Öhlins en komt de Titanium-uitlaat bij Akrapoviç vandaan. Het apparaat kost in Nederland meer dan 76 mille.

Facelift

2020

Bij de facelift kreeg de Mégane uiteraard een nieuwe snoet en andere achterlichten. Belangrijker is dat de motor nu altijd 300 pk levert. Er is keuze uit een standaard model en een Trophy. De motor is niet eens krachtiger, er is 300 pk en 400 Nm, inderdaad, alleen de handbak is mogelijk.

Renault Mégane R.S. Ultime

2023

De aller, allerlaatste. Het is in feite een Trophy met alle mogelijke hardware opties. De Ultime wordt alleen in Japan geleverd. Hierna is het over en uit met de Mégane R.S. Dat niet alleen, Renault Sport stopt ook met bestaan. Niet getreurd, deze toko bestaat nog steeds en heet intussen gewoon weer Alpine (zoals ze voorheen eigenlijk ook al heetten).

