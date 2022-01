BMW 230i Coupé: leukste nieuwe auto in Nederland?

De BMW 230i Coupé maakt er in elk geval wel aanspraak op, als geld een beetje een rol speelt.

Echt leuke auto’s zijn er natuurlijk nog wel op het moment. Er is alleen een nadeel: ze zijn zo schreeuwend duur. We leven in tijden dat een Polo GTI bijna 40 mille kost en een Golf GTI bijna 50 mille. Een beetje Porsche 718 kost je tegenwoordig al minimaal 92 mille. Natuurlijk, we hebben te maken met inflatie, chiptekorten en milieubelastingen, maar kom op zeg: dit gaat wel erg ver.

Kortom, leuke auto’s en gunstige prijzen komen niet zo vaak voor. Tot vandaag! Want de BMW 230i Coupé is vandaag aan het ‘G42’-gamma toegevoegd. BMW heeft een aantal updates doorgevoerd aan hun hele modelprogramma. Dat er een 223i Active Tourer bij is gekomen is prima, maar niet direct ‘fun’. De 230i is dat wel.

BMW 230i Coupé ideale tussenmaat

De 230i is de perfecte auto als de 220i net even te weinig is en de M240i veel te veel van het goede. Het mooie is, dat je niet meteen een extra hypotheek hoeft te nemen om de auto te kunnen betalen. BMW levert het model al namelijk vanaf 52.713,27 euro.

De BMW 230i Coupé heeft een tweeliter viercilinder aan boord die goed is voor 245 pk aan vermogen en 400 Nm aan koppel. Standaard is deze gekoppeld aan aan een achttraps automaat van ZF. Een handbak is (nog) niet mogelijk. Nu is de automaat goed genoeg voor een M3, dus voor een 230i moet het geen probleem zijn. Wil je zelfs flipperen moet je 160 euro extra meenemen. Altijd doen dus.

Dan komen de opties…

De prestaties van de BMW 230i Coupé moeten in principe voldoende zijn. Van 0-100 km/u is achter de rug in 5,9 seconden. Precies snel genoeg. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, alhoewel wij ons afvragen hoeveel harder je kunt gaan met ‘slechts’ 245 pk. Ondanks dat we niet altijd fan zijn van de sportpakketjes, is de M Sport uitvoering wel een nuttige toevoeging, evenals een opvallend kleurtje. Het is immers een fun-auto. De BMW 230i Coupé M Sport kost 58.480 euro, een lekker kleurtje is iets meer dan 1.000 euro.

Met heet M Sport pakket krijg je een zwarte hemel, sportstoelen, sportstuurwiel, grotere lichtmetalen velgen, aerodynamica-pakket en premium Shadowline. Maar tegenwoordig krijg je ook meer uitrusting in de vorm van automatische airco, opbergpakket, ambiente-verlichting en een dimmende binnenspiegel.

Qua kleur moet je voor Thundernight metallic kiezen (paars!). Gooi er een High Executive pakket (4 mille) en M Sport Plus Pack (3 mille) tegenaan en je kijkt naar 65.110,60 nog voordat je aan de (uitgebreide) optielijst kunt beginnen. Aan de andere kant, wat kun je in hemelsnaam nog meer nodig hebben?

De BMW 230i Coupé is te configureren op de BMW website en te bestellen bij de betere BMW-dealer.