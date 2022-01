GT2 RS, SLS en meer lekkers in Noord-Hollandse villa

Even binnenkijken in een prachtige villa in Nieuw-Vennep met een nog mooiere gevulde garage vol snoepgoed!

Een garage vullen met je lievelingsauto’s. We dromen er allemaal wel van. En als je goed je best hebt gedaan kun je deze droom ook verwezenlijken. De eigenaar of eigenaren van deze villa in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep hebben die droom in elk geval uit laten komen. Wat je ziet is niet alleen een fraaie woning, maar ook een garage vol met prachtige en tijdloze machines.

Onder de carport aan de voorzijde van het woonhuis staat een praktische pickup. Nee, voor het echte feest moet je even doorlopen naar de garage. In een strak ontworpen ruimte staan onder andere een Mercedes-SLR McLaren, een SLS AMG, een Shelby Cobra en een Porsche 911 GT2 RS. De garage is zo ontworpen met veel glaswerk, waardoor je ook naar de auto’s kunt kijken vanuit de tuin met een glaasje prik in de hand. Het zijn immers stuk voor stuk auto’s die niet alleen tof zijn om te rijden, maar ook mooi zijn om naar te koekeloeren.

De villa in Nieuw-Vennep is voor de rest voorzien van alle dingen waar je aan denkt bij een luxe woning van meer dan 2,5 miljoen euro op Funda. Een sportschool, een zwembad, vijf slaapkamers, twee badkamers. Noem het maar op. Helaas krijg je, voor zover bekend, de auto’s er niet bij.

