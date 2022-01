Britten moeten VERPLICHT op zijn Nederlands deuren openen

Als ze de Britten de deuren niet op zijn Nederlands openen, riskeren ze een boete van 1.000 euro!

In sommige engelse uitdrukkingen komt ‘Dutch’ voor. Het meest trots kunnen we zijn op ‘Going Dutch’. Dat is een manier dat je te gierig bent om te trakteren en dat iedereen voor zichzelf betaald. Denk aan een avondje copieus dineren. In plaats van een Tikkie gebruiken op het einde, mag het personeel de rekening opsplitsen. Handig als je van 1 tafel vervolgens 12 aparte rekeningen kunt maken.

Maar er is nog een ‘Dutch’ fenoneem en dan bedoelen we niet Max Verstappen. Het gaat om deuren ‘op zijn Nederlands’ openen. Dat is vanaf vandaag verplicht in Groot-Brittanië. Dat meldt de BBC. Die zijn ook Brits en kunnen het dus weten.

Op zijn Nederlands

De Dutch Reach is gek genoeg niet de manier om de deur zo goedkoop mogelijk open te maken. het gaat erom dat je het op de juiste wijze doet, dus met de arm die het verste van de deur af staat. Als je dit namelijk doet, dan moet je namelijk wel meebewegen met je nek en rug. Ergo: je zult meer van het verkeer zien. Precies wat de bedoeling is van deze methode. Ook zal je op deze wijze eerder in de buitenspiegel kijken.

In het Groot-Brittanië is de Dutch Reach vanaf nu verplicht volgens de Highway Code. Als je het namelijk niet doet en betrapt wordt door een Bobby of iemand met gezag, kun je een boete krijgen van 1.000 pond. 1.000! Dat is omgerekend precies 1.197,14 euro.

Campagne

Mocht je dat bijzonder veel geld vinden, dan klopt dat. Er wordt al een jarenlange campagne gevoerd, die automobilisten erop moet attenderen dat de Dutch Reach de veiligste manier is om een deur te openen.

Al vanaf de jaren ’70 worden Nederlandse automobilisten getraind om op deze wijze de deuren te openen. Nu is ondergetekende het kennelijk compleet vergeten, maar wellicht dat mensen nog weten hoe je geleerd hebt hoe een autodeur te openen.

Via: NU.nl

Met dank aan Kenneth voor de tip!

Meer lezen? Dit zijn 20 auto’s met deuren die net even anders open gaan!