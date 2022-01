BMW M440i xDrive Gran Coupé rijtest video

Een lekkere auto in een lekkere verpakking. Dat is de nieuwe BMW M440i xDrive Gran Coupé en we pakten het model beet voor een rijtest!

Het platform van de huidige generatie 3 Serie en 4 Serie hebben we al in tal van smaakjes uitgeprobeerd. De 4 Serie Gran Coupé is misschien wel de meest lekkere variant als je praktisch combineert met performance. Natuurlijk, de M3 en M4 zijn de overtreffende trap. Maar de Gran Coupé is praktischer dan je wellicht denkt. Door de hatchback layout kun je verrassend veel bagage kwijt. Om nog maar te zwijgen over de kracht als je het hebt over de BMW M440i xDrive Gran Coupe zoals in deze rijtest.

De M440i xDrive Gran Coupe is uitgerust met een geblazen 3.0-liter zes-in-lijn. Dit geprezen blok levert 374 pk en 500 Nm koppel. Met name de trekkracht is lekker in de tussensprints. Het sprintje naar de honderd is al voltooid in slechts 4,7 seconden. De topsnelheid is wel begrensd op 250 km/u. Maar of je daar over mag klagen? BMW levert de M440i met de 8-traps Steptronic Sport transmissie.

Waar we wel over mogen klagen is de prijs. Het begint bij € 88.778 in het geval van de M440i xDrive. Wil je de BMW zoals de M440i xDrive Gran Coupe uit onze rijtest dan moet je maar liefst € 108.118 lappen. Mind you, de 4 Serie Gran Coupé begint bij € 56.000 en een beetje als je kiest voor een veel minder leuke motorisering. Maar die motor maakt nu juist de auto. Hoe dit stuurt zie je in de rijtest video!