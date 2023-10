Ziehier, de lelijkste Abarth ooit

Bij het zien van deze Abarth Fastback gaan we de nieuwe X2 bijna mooi vinden.

Een coupé-SUV is verreweg de lelijkste carrosserievariant. De verkoopcijfers bewijzen dat velen het oneens zijn met deze stelling, maar wie zegt dat de meerderheid altijd gelijk heeft? Om onze stelling te onderbouwen hebben we vandaag weer een nieuw bewijs dat coupé-SUV’s écht een slecht idee zijn.

Dit bewijs komt misschien uit verrassende hoek, want Abarth presenteert vandaag een coupé-SUV. Eerder dit jaar presenteerden ze al hun eerste cross-over (de Abarth Pulse), en nu hebben ze ook een coupé-SUV. Het goede nieuws is dat deze (waarschijnlijk) niet voor ons bedoeld is.

Het gaat namelijk om een Abarth-versie van de Fiat Fastback. Die naam zegt je waarschijnlijk niks, want deze auto wordt alleen in Zuid-Amerika geleverd. Daar leveren ze een hoop modellen die we hier niet kennen, zoals de Mobi, de Argo, Taki en de Cronos. Had je door dat we een van deze naam ter plekke verzonnen hebben? Nee, precies.

Goed, de Fastback is de coupé-versie van de Pulse, die eerder al “gestoken werd door de schorpioen” (zoals Abarth het zelf omschrijft). Daarom is het niet zo gek dat nu ook de Fastback aan de beurt is voor een Abarth-behandeling.

De Abarth Fastback krijgt de Turbo 270-motor. Als je denkt dat je daarmee een dikke 270 pk krijgt kom je van een koude kermis thuis. Deze coupé-SUV heeft maar 180 pk, het getal 270 slaat op het koppel.

Daarmee ga je in 7,6 seconden van 0 naar 100 km/u en haal je een topsnelheid van 220 km/u. Dat is sneller dan sommige andere compacte cross-overs, maar om nu meteen foto’s te gaan maken op een circuit is ook weer overdreven.

Qua uiterlijk onderscheidt de Abarth zich van de normale Fastback met dubbele uitlaten, een spoilertje, rode accenten en speciale 18 inch velgen. Helaas is dat niet groot genoeg voor een coupé-SUV, want 18 inch zag er nog nooit zo lullig uit.

We blijven bij ons standpunt dat dit een onooglijk ding is, maar helemáál gek is het idee van een hogere Abarth voor Zuid-Amerika ook weer niet. Daar zijn ze ten slotte niet gezegend met het platte landschap en het snaarstrakke asfalt zoals wij dat hier hebben.