Deze bizarre BMW 3 Serie Coupé moet €420.000 kosten

Als je denkt dat de buitenkant opvallend is: wacht maar tot je de binnenkant ziet.

Een aangepaste BMW 3 Serie, daar kijken we niet echt van op. Van bepaalde

generaties zijn er meer exemplaren wél aangepast dan niet. We hebben nu echter

een 3 Serie gevonden die wel heel erg ingrijpend is aangepast. Sterker nog:

de auto is bijna onherkenbaar.

Een natuurlijke reactie bij het zien van deze auto is dan ook: ‘wat is dit in

vredesnaam?’ Op het eerste gezicht lijkt het een wonderbaarlijke mix van

klassiekers. Totdat je het dak ziet. Die hebben ze even over het hoofd gezien bij het ombouwen van de auto.

De kenners herkennen dit dak natuurlijk uit duizenden: we hebben hier te

maken met een E92 3 Serie Coupé. Daarmee blijft nog steeds de vraag: wie

heeft deze 3 Serie zo toegetakeld?

Ook die prangende vraag kunnen we beantwoorden. Deze Frankenstein-creatie is

het werk van de Russen. Om precies te zijn: van Bilenkin Classic Cars. Volgens

hun website bouwen ze geen auto’s, maar maken ze kunst. Wij zouden het eerder

als kitsch classificeren, maar misschien begrijpen we hun kunst gewoon niet.

In motorisch opzicht lijkt de 335i als uitgangspunt te zijn genomen. Deze

Bilenkin beschikt namelijk over een zes-in-lijn met 306 pk. Op basis van de

hoeveelheid uitlaten had je misschien een M3 verwacht, maar dat is dus niet het

geval.

Dan het interieur: dat is minstens zo bizar als het exterieur. Ook hier is

het een en al kit… pardon, kunst. Er is wel veel aandacht besteed aan het

interieur, dat moeten we de Russen nageven. Toch schuilt onder alle klassieke elementen een modern BMW-interieur (van 10 jaar geleden), met iDrive en al.

Deze kunstzinnige E92 3 Serie staat momenteel te koop in Duitsland bij Klassen. De vraagprijs hebben we al in de titel gezet, dus misschien ben je de eerste schok inmiddels te boven. Ze willen dus €420.000 (!) hebben voor deze auto. Let wel: dit is de netto exportprijs, dus met btw erbij zit je al op vijf ton.

Voor dat geld kun je ook een gloednieuwe Ferrari SF90 kopen. Of een prachtige collectie met alle generaties BMW M3. Of een Jaguar, een Range Rover en een Aston Martin voor erbij. Of een… Enfin, je begrijpt ons punt.