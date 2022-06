Deze betaalbare open sportwagens worden geld waard

Deze zeldzame doch betaalbare open sportwagens gaan in waarde stijgen. Denken wij.

Het weer is weer eens schitterend. Daarom gaan we even kijken naar leuke cabrio’s. We hebben afgelopen maandag wat supercabrio’s de revue laten passeren. We gaan nu op zoek naar iets minder heftige cabrio’s. De reden daarvoor is simpel, de kans dat je ze kan betalen is groter. Dat niet alleen, een beetje open sportwagen moet niet te veel vermogen hebben. Zo rond de 300-400 pk is eigenlijk al meer dan voldoende.

Wanneer je meer vermogen hebt is de auto eigenlijk te groot en te zwaar.

Maar we gooien er even een andere angle in. We zijn met de heren van The Collectables in de weer met open auto’s deze week. Daarom kijken we naar open sportauto’s die ook nog eens verstandig zijn. Inderdaad: auto’s die meer waard gaan worden. We weten dat het zeer discutabel is. Want het is in principe onmogelijk om dat goed te kunnen bepalen. Daarbij hebben we het over betaalbare open sportwagens, maar ook dat ‘betaalbaar’ is relatief.

We gingen op zoek naar zo speciaal mogelijke modellen van relatief modale sportauto’s. Ja, een Koenigsegg Regera is zeldzamer en sneller, maar ook extreem duur. Of ze helemaal op hun bodem zitten, is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen. Maar: als je een special edition op zoekt, daar heel erg goed voor zorgt en er niet te veel kilometers mee maakt, dan zal het sowieso nooit hard afschrijven.

Nissan 370Z Roadster Nismo RS (Z34)

€ 44.500 (D)

2017

27.000 km

We beginnen het lijstje met betaalbare open sportwagens met deze Aziaat. Nismo’s zijn nieuw niet te slijten en gebruikt niet aan te slepen. Ze appelleren veelal aan mensen met een lager budget. Het is een beetje als met een Nissan GT-R. Op het moment dat je er eentje kan betalen, kijk je naar 911’jes. In het geval van de Nismo 370Z Roadster is dat niet anders. Dat was in Nederland een buitensporig dure auto. Daarom moet je sowieso niet zo’n Nissan kopen waar nog een hele hoop BPM op zit. Dat is namelijk geld voor de staat en wordt uitgeven aan ministeries waar je nog nooit van gehoord hebt.

Nee, koop in Duitsland een Nissan 370Z Roadster in Nismo-uitvoering en sluit deze op. Na een paar jaar zet je ‘m op kenteken en kun je er af en toe ritjes mee maken. Gelukkig is het niveau qua verfijning nogal laag, dus roadtrips van 5.000 km doe je niet zo snel. Een goudeerlijke roadster met een rauw randje die verrassend goedkoop is om rijdend te houden. Ze zijn wel zeldzaam, want de open Nismo-versie kwam toen niemand meer interesse had in de 370Z.

Alfa Romeo 4C Spider Edizione Corsa (960)

€ 92.800 (D)

2018

6.810 km

Uiteraard mag er geen Alfa ontbreken in het segment van betaalbare open sportwagens. Het is eigenlijk schandalig dat een auto als de Alfa Romeo 4C Spider niet direct uitverkocht werd. Het kostte de Italianen talloze speciale edities om ze aan de man te krijgen. Sterker nog, in sommige gevallen werden de auto’s pas verkocht nadat de productie gestaakt was. Er valt genoeg op aan te merken overigens, maar kom op. Kijk er eens naar! Het is een bloedmooie auto.

De cabrio-conversie is niet al te gelukkig geweest, met name niet voor Amerikaanse Alfa Romeo 4C Spider-modellen (kijk dus uit met import!). Zie het als een iets meer volwassen Lotus Elise met een fraai koetswerk. Qua prestaties kom je overigens ook totaal niets te kort, want de 4C Spider is lekker licht, waardoor die 252 pk meer dan voldoende is. Naast de extra heftige Edizione Corsa was er ook een Nederlandse special edition.

BMW Z4 3.5is Roadster Mille Miglia Edition (E89)

€ 49.500 (I)

2010

25.000 km

Deze generatie van de BMW Z4 is compleet verkeerd begrepen. Logisch, na de Z4 (E85) had men weer een sportieve roadster verwacht. Je moet de Z4 van de E89-generatie echter meer zien als een soort mini-SL van BMW dan een hardcore sportwagen.

Vandaar ook de hardtop en de relaxtere rijeigenschappen (zoals vering en demping). De mooiste is nooit in Nederland geleverd, dat was namelijk de Z4 sDrive35is Mille Miglia. Er zijn er 99 van deze speciale betaalbare open sportwagens gebouwd.

Honda S2000 Ultimate Edition (AP2)

€ 49.950 (B)

2009

110.000 km

De Honda S2000 behoeft bijna geen betoog. De auto is op dit moment al een gezochte collectable. Grappig dat we er nu allemaal eentje willen. Met name aan het einde van zijn carrière was de Honda S2000 echter niet te slijten. In 1999 en 2000 was het model in Europa enigszins populair. Maar na de eerste update keek niemand er meer naar om. Na de grote facelift was het model al helemaal een muurbloempje.

Het zijn juist die modellen die het meeste waard zijn. In de VS kregen ze de CR en in Japan de Type-S, wij mochten het met de Ultimate Edition doen. Deze combineerde een witte lakkleur, antracietgrijze wielen en een rood interieur. Cool!

Mercedes-Benz SLK55 AMG Performance Package (R172)

€ 52.990 (D.)

2012

22.000 km

Per generatie werd de SLK minder en minder populair. Op het laatst keek niemand er meer naar om. Dat was ondanks dat je alsnog de SLK55 AMG kon krijgen. Maar ja, voor dat geld had je ook een Porsche Boxster of Jaguar F-Type, niet een opgelapte SLK van lotus . Maar als we terugkijken, is het een winnaar. Er zijn er namelijk niet veel van gebouwd. Dat niet alleen, stiekem zijn het erg goede auto’s.

Het is ook een van de laatste AMG’s met een atmosferische V8. In principe is dit de 5.5 V8 uit de S63 AMG, maar dan zonder turbo’s. Met 422 pk heb je alsnog enorm veel vermogen. Ook klinkt de motor geweldig. Maar ja, ook jij bent ‘m de afgelopen jaren vergeten. De oplettende lezer zal zeggen: dit is geen speciale editie en dat klopt. Dat is het ook niet. Die was er wel (in de vorm van de CarbonLOOK Edition, maar die was episch lelijk.

Lotus Elise S Sport 20th Anniversary

€ 52.990

2015

16.500 km

De meest zuivere van de betaalbare open sportwagens. De Lotus Elise werd telkens ietsje zwaarder. Met de strenger wordende eisen van overheid en client was dat op zich niet vreemd. Wel dat Lotus overging van een 1.8 naar een minder krachtige 1.6. Gelukkig maakte Lotus dat goed met de Club Racer en de ’S’. De Club Racer was iets puristischer en lichter dan de reguliere Elise. De S had een 1.8 met compressor en was juist aanzienlijk sterker.

Het mooie was, je kon die twee combineren tot de S Club Racer. Overigens kan het zeker geen kwaad om te kijken naar een nog zeldzamere versie, maar dat is voornamelijk voor de Britse markt relevant. Met het stuur links zijn dit soort Special Editions veel lastiger te vinden.

Porsche Boxster Spyder (981)

€ 105.000

2015

15.000 km

Het is niet de heetste Porsche op het moment. Dat is het ook niet geweest de afgelopen jaren. Sterker nog, het model is – zij het in iets andere vorm – nog gewoon leverbaar. In principe is deze generatie Boxster Spyder helemaal perfect. Het probleem met de voorgaande serie was de motor, alsnog voorzien van te weinig vermogen.

Deze Spyder heeft eindelijk een 911 motor, de atmosferische 3.8 uit de Carrera S. Met 375 pk is deze Porsche Boxster precies krachtig genoeg. Ook het compleet afwijkende bodywork draagt bij aan de feestvreugde. Met de prijs is het niet de meest betaalbare van de open sportwagens.

Chrysler Crossfire SRT-6 (ZH)

€ 27.500

2005

31.500 km

Deze moest er even in van @machielvdd. Niemand weet waarom. De Crossfire is een bijzondere auto. Deze Chrysler is geen raszuivere sportwagen, maar het is wel een compacte tweezitter met achterwielaandrijving en een flinke motor.

De SRT-6 had een nóg flinkere motor, met dank aan een enorme mechanische compressor op de 3.2 V6. Daardoor had je 330 pk tot je beschikking, 110 pk meer dan standaard. Verder werd het model ietsje sportiever aangekleed.

Alpina Roadster S (E85)

€ 46.900

2006

49.000 km

En nog een Z4 in dit overzicht met betaalbare open sportwagens, maar wéér geen M. Uiteraard mag dat ook, maar deze Alpina Roadster S wordt vaak vergeten. Dat is uiteraard niet helemaal terecht. De auto is – zoals alle Alpina’s – vrij subtiel. Heel erg in waarde toenemen doen ze vooralsnog niet heel erg, maar alle ingrediënten zijn er.

Het is de laatste Alpina met een met de hand gebouwde motor. De laatste Alpina roadster en de laatste Alpina zonder turbo’s compressors. Zo snel als de Z4 M Roadster is de Alpina Roadster niet, maar je hebt 305 pk en een hoop extra exclusiviteit.

