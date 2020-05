BMW onthult wanneer M3 en M4 komen

Het is nu officieel, de nieuwe BMW M3 en M4 zijn nog enkele maanden van ons verwijderd.

Soms laten CEO’s, of medewerkers van de marketing of ontwikkeling wat los over een nieuwe auto in een interview. Helaas blijft de informatie meestal wat vaag en is het speuren naar het echte nieuws. Dit keer hebben we echter kraakhelder nieuws voor je in verbande met de nieuwe BMW M3 en M4.

Geen omslachtig interview, maar een directe bevestiging van Markus Flasch, CEO bij BMW M. Via zijn Instagram Story organiseerde de BMW M-baas een Q&A. Mensen mochten vragen insturen en Flasch zou daar zo goed als mogelijk een antwoord op geven. Op sommige vragen, of er bijvoorbeeld een M3 of M5 Touring komt, liet Flasch niets los. Wel was de CEO bereid om informatie te bevestigen over de nieuwe BMW M3 en M4.

Zo liet de CEO weten dat de onthulling van de nieuwe BMW M3 en M4 in september gaat plaatsvinden. Op dit moment begeven de auto’s zich in het laatste stadium van het testprogramma. Verder bevestigde de CEO informatie wat al eerder naar buiten was gekomen. Onder meer dat de krachtigste versie 510 pk krijgt, dat de M3/M4 met zowel achterwiel- als vierwielaandrijving komt en dat er keuze is uit een handbak of automaat. Dit laatste is vermoedelijk alleen van toepassing op de Noord-Amerikaanse markt. Hier in Europa krijgen we naar alle waarschijnlijkheid alleen de automaat.

Ook deelde Flasch andere informatie in de Instagram Stories. Zo vertelde de BMW M CEO dat de nieuwe M5 LCI binnen een paar weken verwacht kan worden. Ook liet hij zijn daily driver zien, namelijk een dikke X6M Competition met 625 pk.