Loder1899 ‘verfraait’ de Ford Mustang

De Duitse tuner verstaat iets anders onder verfraaien dan de meeste andere mensen, zo lijkt het.

Zegt de naam Loder1899 je iets? Waarschijnlijk niet, maar dat is dus een Duitse tuner. In het verleden hebben ze voornamelijk diverse Europese Fords opgeleukt, zoals de Fiesta en de Mondeo. Tegenwoordig is de Mustang echter ook een Europese Ford. Dat wil zeggen: hij is in Europa leverbaar. Daarom heeft Loder1899 zich ook over de Ford Mustang ontfermd.

Volgens het persbericht is het de missie van Loder om de auto’s zowel mooier als beter maken. Over dat laatste kunnen we geen uitspraken doen op basis van foto’s, over dat eerste wel. We zullen helaas moeten concluderen dat hun missie niet echt geslaagd is.

Dat is in de eerste plaats te wijten aan de uiterst dubieuze Klassik B velgen. Nog even los van het ontwerp, horen ze eigenlijk onder een terreinwagen. Loder legde deze velgen eerst al onder een Levante en een Evoque. Daar kon je ook vraagtekens bij zetten, maar dat waren ten minste nog SUV’s. Nu heeft Loder1899 deze velgen ook doodleuk onder een Ford Mustang gegooid.

Hoewel de velgen dus de aandacht behoorlijk afleiden, gaat het eigenlijk vooral om de aerodynamische upgrades. Het pakket van Loder1899 bestaat uit diverse lipjes rondom en een spoiler. Het geheel legt 3,2 kg extra gewicht in de schaal. Dat kan er nog wel bij. Verder is het geluid verbeterd met een nieuw rvs-uitlaatsysteem. De Mustang ligt ook wat lager bij het asfalt: 25 mm van voren en 20 mm van achteren. Op de foto’s is daar alleen vrij weinig van te zien.

Wat kost dit geintje? De achtdelige splitterkit kost €799, de spoiler €1.199, de velgen €691 per stuk en de verlagingsveren €289. De uitlaat – als klap op de vuurpijl – kost €3.699. De complete prijslijst is te vinden op de website van Loder1899. Het goede nieuws is: je kunt ook nog kiezen uit andere velgen. Alhoewel je voor velgen misschien beter elders kunt kijken.