Officieel: BMW Concept 4

Een voorproefje op de nieuwe 4 Serie.

Met de BMW 3 Serie er inmiddels in sedan én als Touring. De volgende stap is in coupé-vorm, beter bekend als de 4 Serie. Als voorproefje op die 4 Serie heeft BMW op de IAA in Frankfurt het doek getrokken van de Concept 4.

De BMW Concept 4 brengt de kenmerken van de 8 Serie naar een compacter jasje. Vooral het zijaanzicht doet denken aan zijn grotere broer. Het voorkant oogt héél concept met een vrij strakke (en uiteraard grote) grille. Verwacht op dit vlak nog de nodige aanpassingen als het productiemodel eenmaal klaar is. Ook de achterkant van de Concept 4 is lekker futuristisch. Het geeft in elk geval een goed beeld wat we van de uiteindelijke nieuwe 4 Serie kunnen verwachten.

De Duitse autobouwer stelt dat het uiterlijk is geïnspireerd op klassiekers als de 328 en de 3.0 CSi. Denk even die grille naar enigszins normale proporties en de 4 Serie lijkt een erg gewilde coupé te worden. BMW borduurt verder op het uiterlijk van de 8 Serie en dat lijkt een slimme keuze te zijn. Het is afwachten wat de productieversie gaat doen. Het concept is op de autoshow in Frankfurt voor het eerst voor pers en publiek te zien.