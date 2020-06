‘Oliver Blume nieuwe CEO Volkswagen’

Volkswagen krijgt zijn eigen stoelendans.

De Formule 1 is niet de enige plek waar ze aan stoelendans doen. Ook binnen de top van de Volkswagen Group wordt er het een en ander verschoven. Dit betekent dat Porsche CEO Oliver Blume de (ondankbare) taak van Volkswagen CEO op zich mag nemen.

Er zijn nog geen officiële berichten vanuit Volkswagen, maar het Duitse Auto, Motor und Sport heeft inside information. Zij melden dat Blume de nieuwe CEO van Volkswagen wordt. Daarmee neemt hij het stokje over van Herbert Diess. Diess heeft momenteel twee petten op: die van Volkswagen-CEO en die van Volkswagen Group-CEO. Die eerste functie geeft hij nu dus uit handen.

Oliver Blume kennen we als de CEO van Porsche. De 51-jarige Duitser vervult deze rol al sinds oktober 2015. Hij kwam in 1994 als trainee bij Audi binnen en is sindsdien bij Volkswagen blijven hangen. Nu heeft hij het dus zelfs tot CEO geschopt, als de berichten kloppen.

De positie van Porsche-CEO wordt hiermee vacant. Skoda-baas Bernhard Maier zou volgens het Duitse magazine op de nominatie staan om deze plek in te vullen. Wie er dan de nieuwe Skoda-baas wordt is nog niet bekend. Er staat ook iemand op de nominatie om de laan uitgestuurd te worden. Dat is Jochen Sengpiehl, de marketingchef. Waarschijnlijk heeft de racistische Golf 8-reclame hem de das omgedaan.

Oliver Blume staat een hoop werk te wachten als CEO van Volkswagen. Aan hem de taak om onder meer de problemen met de Volkswagen ID.3 en de Golf 8 op gaan lossen.

Via: Auto, Motor und Sport