BMW 5 Serie aankoopadvies en video

De BMW 5 Serie F10 / F11 die we behandelen in dit aankoopadvies, werd van 2010 tot 2017 gebouwd en geleverd. Inmiddels is de opvolger al een tijdje op de markt, waardoor het tweedehands aanbod flink gegroeid is.

Deze generatie BMW 5 Serie was wat traditioneler vormgegeven dan zijn voorganger. We maakten al eens een vergelijking tussen de BMW 5 Serie F10 / F11 en de e60 / e61. Veel motoren die eerder nog als zescilinder de productielijn verlieten, werden in de F10 / F11 viercilinders. Dat viel niet bij alle liefhebbers van het merk in goede aarde, mede omdat een zescilinder nu eenmaal wat beter bij een grotere, zware auto als de BMW 5 Serie past.

Desondanks werden de 5 Series goed verkocht, met ups en downs dankzij het Nederlandse belastingklimaat dat per jaar veranderde. Maar één ding is zeker: de BMW 5 Serie is nog altijd een zeer gewilde occasion. De 5 Serie werd als sedan (F10) en Touring (F11) geleverd. Later kwamen er ook nog andere varianten zoals de BMW 5 Serie Gran Turismo, maar die behandelen we niet specifiek in dit aankoopadvies. Uiteraard is er met name op motorisch vlak wel veel overlap tussen deze auto’s.

Pluspunten

Fraai interieur

Goede rijeigenschappen

Nog steeds een frisse verschijning

De buurman wil ‘m ook wel

BMW 5 serie aankoopadvies – aandachtspunten

Als je gaat shoppen voor een BMW 5 Serie dan wil je natuurlijk weten welke problemen deze auto’s hebben gehad. Hoe is de betrouwbaarheid, wat zijn bekende kwaaltjes, welke motoren moet je mijden? Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

Carrosserie

De voorruit geeft veel reflecties;

Veel auto’s hebben steenslag op neus en voorruit. Er waren zelfs tijden waarin de voorruiten niet voorradig waren en er een maand wachttijd was, omdat ze zo vaak vervangen moesten worden;

De deurrubbers achter raken makkelijk lek of los, waarna water in de achterste voetenbak kan lopen bij slecht weer. Check dus of de voetenbakken droog zijn.

Onderstel

De rubbers van de schokdempers willen nog wel eens scheuren. Dit is alleen te zien als de auto op de brug staat en de wielen loshangen;

De BMW 5 Serie F10 / F11 werd in sommige gevallen uitgevoerd met luchtvering. De Touring (F11) heeft zelfs standaard luchtvering op de achteras. Check altijd goed of de auto goed vlak staat en of er geen beschadigingen aan de dempers / luchtvering zichtbaar zijn. Reparaties zijn potentieel duur;

De runflat banden willen nog wel eens lek gaan, met name doordat de wang vrij vatbaar is voor schades;

De eerste drie bouwjaren hadden problemen met de uitlijning waardoor de auto naar rechts kon trekken. Vaak alleen op te lossen met een nieuwe reactiestang.

Bandenmaten zijn cruciaal bij auto’s met xDrive. Verkeerde bandenmaten kunnen leiden tot een kapotte tussenbak van de vierwielaandrijving.

Aandrijflijn

De N47 dieselmotor heeft problemen met de distributieketting die oprekt of de kettingspanners teveel speling hebben. Bijgeluiden bij een koude start of ratelen bij 1500 tpm? Dat zijn signalen dat het niet goed is: meteen naar de garage! Geldt met name voor auto’s van 2010 en 2011 dat je dit goed moet controleren;

De EGR klep van met name de 520d lijkt snel te vervuilen en vast te gaan zitten. Check Engine Light gaat aan. Een nieuwe EGR is meestal de enige oplossing;

De automaten waren verreweg het meest populair in de BMW 5-serie F10 / F11. BMW leverde de automaten ‘sealed for life’ maar de ervaring leert dat het schakelgedrag van de ZF-bak enorm kan verbeteren na een spoelbeurt. Met name interessant voor auto’s met hoge kilometerstanden, uiteraard.

Elektronica

De condensoren van de airco waren van matige kwaliteit, er is een terugroepactie voor uitgevaardigd maar check de conditie van de condensoren in ieder geval even goed;

De achteruitrijcamera gaat vaker dan gemiddeld stuk. Check dus goed of hij werkt;

Controleer goed de werking van de Comfort Access en Keyless Go. Ook het vergrendelen met de vinger op de sensor in de handgreep moet foutloos werken. Deze systemen laten het nog wel eens afweten en reparaties zijn duur;

Als de automatische versnellingsbak niet naar de Sportstand wil schakelen, moet de hele (elektrisch aangestuurde) versnellingsbak unit worden vervangen. Duur geintje;

De stoelverwarming is niet vrij van problemen. Half verwarmde stoelen of verwarming die helemaal niet werkt. Controleer deze dus goed!

BMW 5 Serie aankoopadvies – Motoren

Benzine 520i 135 kW/184 pk

523i 150 kW/204 pk

528i 190 kW/258 pk

528i 180 kW/245 pk

530i 200 kW/272 pk

535i 225 kW/306 pk

ActiveHybrid 250 kW/340 pk

550i 300 kW/407 pk

550i 330 kW/450 pk

M5 412 kW/560 pk

M5 30 Jahre 441kW/600 pk Diesel 518d 105 kW/143 pk

520d 135 kW/184 pk

525d 150 kW/204 pk

525d 160 kW/218 pk

530d 180 kW/245 pk

530d 190 kW/258 pk

535d 230 kW/313 pk

M550d 280 kW/381 pk

Aanbod occasions BMW 5 Serie F10/F11

Er staan totaal ruim 1000 BMW 5 Series van de F10 / F11 generatie op Marktplaats. Er zijn iets meer diesels dan benzine te vinden, die verdeling is ongeveer 55/45. De sedan (F10) en Touring (F11) zijn ongeveer even populair. De vraagprijzen variëren van ongeveer €8.000 voor een flink gebruikte diesel tot €65.000 voor een frisse BMW M5 30 Jahre met 600 pk. Het complete aanbod BMW 5 Series is natuurlijk ook te vinden op Marktplaats Auto.

Hopelijk heb je iets aan dit aankoopadvies voor de BMW 5 Serie F10 / F11 gehad. Mocht je nog aanvullingen hebben, dan horen we die graag in de comments!