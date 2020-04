De nieuwste Caterham oogt weer helemaal klassiek

Caterham doet mee aan Throwback Thursday met deze old-school Super Seven 1600.

Te midden van een wereld vol zware en krachtige auto’s is Caterham een van de weinige merken die het nog simpel houdt. Het bekende adagium van Colin Chapman is voor hen ook anno 2020 nog heilig. Niet alleen het concept is onveranderd gebleven, qua design houden de Britten ook nog altijd vast aan het verleden. Dat geldt in het bijzonder voor hun nieuwste variatie op het bekende thema: de Super Seven 1600.

Line-up

Om deze variant te plaatsen, even heel kort een overzicht van de huidige line-up van het merk. Caterham levert op het moment drie varianten: de Seven 275, de Seven 485 en tot slot de Seven 485 CSR. Het instapmodel beschikt over een 1.6 Ford Sigma-motor, de andere twee varianten over een 2.0 Ford Duratec-blok.

1,6 liter

De Super Seven 1600 wordt boven het instapmodel gepositioneerd. De auto beschikt wel over dezelfde 1,6 liter Ford-motor, gekoppeld aan een vijfbak. Op dat vlak is er dus weinig nieuws. De belangrijkste wijzigingen vinden plaats op het designgebied.

Klassiek design

Ondanks het feit dat Caterham een bijzonder traditioneel merk is, hebben door de jaren heen toch aardig wat moderne invloeden hun weg gevonden naar het design. Met deze Super Seven 1600 keert Caterham weer helemaal terug naar het verleden. Wat daarbij meteen opvalt zijn de gewelfde wielkasten boven de voorwielen. Deze hadden al lang plaatsgemaakt voor eenvoudigere, modernere exemplaren. Met deze auto gaan de Britten echter weer voor de klassieke look.

Jaren ’70

Waar de Caterhams veel zwarte details hadden, is het hier weer chrome wat de boventoon voert. Het interieur is eveneens volledig uitgevoerd in een passende jaren ’70-stijl, met veel leer en een houten stuur. Caterham is daarbij meer gegaan voor een luxe uitstraling, waar de andere varianten wat sportiever ogen. Ook aan het geluid is gedacht: dankzij nieuwe gasklephuizen klinkt de auto volgens Caterham weer zoals vroeger.

Specificaties

Hoewel de specificaties niet nieuw zijn, zijn deze zeker het vermelden waard. De motor produceert 137 pk, maar wat natuurlijk belangrijker is: de auto weegt maar 545 kg. Daardoor zit in de Caterham in no time (5 seconden) op de 100. De topsnelheid van dit scheurijzertje ligt op 196 km/u, wat meer dan genoeg is.

Prijs

Tot slot: wat betaal je voor zoiets? De Britse prijs ligt op £33.495, wat omgerekend €38.210 is. Daarmee zit de Super Seven 1600 qua prijs tussen de 275 en 485 in. Eigenlijk veel geld voor weinig auto, maar daar staat dan wel een hoeveelheid rijplezier tegenover die moeilijk te evenaren is.