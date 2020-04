Yamaha verlengt garantie in verband vanwege corona

Ze zijn bij Yamaha zo attent om de garantie te verlengen.

Het coronavirus raakt ons allemaal. Althans, de gevolgen van het virus. Mensen moeten thuis werken, de wegen zijn leeg, de economie valt terug en grote evenementen zijn afgelast.

Tijdens een dergelijke crisis kun je wel zien uit welk hout een leider of bedrijf is gesneden. De ene president of premier pakt het net even wat tactischer aan dan de ander. Ook bij bedrijven is dat zichtbaar. Sommigen laten zich van hun beste kant zien, anderen gaan vol RUMAG en maken gewaagde mondkapjes.

Yamaha valt in de eerste categorie. In dit geval gaat het om Yamaha Motor Europe, dus de Europese divisie van de grote Japanse motorfabrikant. Vanwege de crisis omtrent het coronavirus zijn er veel Yamaha-dealers die, al dan niet tijdelijk, hun activiteiten hebben moeten staken. Het doel is natuurlijk geweest: de eigen werknemers beschermen en zorgen dat het virus niet verder kan verspreiden.

Heel erg nobel uiteraard, maar je zal maar een product hebben van Yamaha, bijvoorbeeld een motorfiets of een buitenboordmotor, en daarmee problemen ondervinden. Over het algemeen is Yamaha minimaal net zo betrouwbaar als zijn andere Japanse concurrenten, maar het kan natuurlijk gebeuren dat er tijdens de garantieperiode wat mis gaat.

Om die mensen tegemoet te komen, heeft Yamaha best een rigoreuze beslissing genomen. Alle garanties die tussen 1 maart en 31 mei 2020 aflopen, zullen namelijk worden verlengd met 3 maanden. Jazeker: Yamaha verlengt de garantie gewoon. Kosteloos. Dit geldt voor zowel de officiële fabrieksgarantie als officiële verlengde garantie. Dit is een uitbreiding die je kunt aanschaffen voor meer ‘peace of mind’. De garantie geldt voor alle voertuigen van Yamaha alsmede de watersport producten.

Dus mocht je technische malheur ondervinden, verzoekt Yamaha wel om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een officiële Yamaha-dealer. Uiteraard wanneer de omstandigheden dat toelaten, kan het voertuig binnenkomen voor garantie.