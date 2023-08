BMW 5 Serie en i5 strekt de benen

De BMW 5 Serie en i5 voor China is er in een nieuwe unieke versie.

Uniek als in uniek voor de Chinese markt. Want de Chinezen zijn gek op verlengde auto’s. Auto’s met een verlengde wielbasis doen het goed in het Aziatische land. Zo goed dat voornamelijk de Duitse premium autofabrikanten maar wat graag een uitzondering maken voor deze belangrijke markt.

Verlengde BMW 5 Serie en i5

En dat brengt ons bij de nieuwste generatie BMW 5 Serie en de i5. Beide modellen komen exclusief voor de Chinese markt in verlengde vorm op de markt. Hoeveel langer de auto’s zijn in vergelijking met de reguliere modellen is niet bekendgemaakt door het Duitse automerk. De vorige generatie 5 Serie was zo’n 13 cm langer. Voor de i5 is het de eerste keer dat deze wordt verlengd, de volledige elektrische auto heeft immers geen voorganger.

De verlengde BMW 5 Serie en i5 wordt door de BMW Brilliance Automotive Ltd. joint venture in China in elkaar geschroefd. Het verlengen van de wielbasis is niet de enige aanpassing voor de Chinese markt. Ook in het iDrive systeem zijn diverse digitale aanpassingen gedaan gericht op de Chinezen.

Succesnummer

Om aan te geven hoe populair de BMW 5 Serie in China is. In de periode 2020 tot 2022 zijn maar liefst 530.000 exemplaren van het model verkocht in het Aziatische land. Daarmee doet het merk met de 5 Serie het beter dan de concurrentie in dit segment. De Dadong fabriek in Shenyang heeft al meer dan twee miljoen auto’s geproduceerd sinds de fabriek operationeel is.

Exclusief

De BMW 5 Serie gaat al acht generaties. Het is voor BMW de vierde keer dat ze een generatie aanpassen voor de markt in China. Alleen in dit land is de BMW 5 Serie en i5 als verlengde auto te krijgen. In andere landen geeft BMW je de vinger en verwijzen ze je graag door naar de 7 Serie.