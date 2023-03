Elektrische BMW i5 aangekondigd, ook als Touring!

Een elektrische station in vorm van de BMW i5 Touring.

Langzaam maar zeker elektrificeert BMW het gamma. Vroeg of laat komt ook de 5 Serie aan de beurt. Vandaag heeft BMW grootschalig bekendgemaakt dat de i5 onderweg is. De eerste details zijn uit de doeken gedaan.

De nieuwe BMW i5 komt er als sedan, maar de elektrische 5 Serie zal in een later stadium tevens als Touring verschijnen. Daar zit overigens wel enige tijd tussen. De lancering van de i5 is in oktober 2023, de Touring volgt in het voorjaar van 2024.

BMW i5 Touring

Daar blijft het niet bij. Er komt ook een volledig elektrische BMW M Performance op basis van de i5. Dat hebben we al eerder gezien met de i4 M50. Mocht de i5 Touring inderdaad in het voorjaar van 2024 verschijnen, dan heeft BMW een primeurtje. Vooralsnog hebben zowel Audi als Mercedes geen elektrische break in dat segment. Echter zitten ze ook niet stil, Audi werkt op de achtergrond aan een elektrische A6.

Daarmee slaat BMW voorlopig een andere richting in. Mercedes koos met de EQE er bijvoorbeeld voor om er ook een SUV van te maken. Bij BMW heb je de iX als premium elektrische SUV, wat dat betreft is de i5 Touring een mooie nieuwe inslag. Met name in Europa is de stationwagen nog altijd een geliefde carrosserie. Elders in de wereld loopt men meer weg met een sedan of crossover. Wat dat betreft is het fijn dat BMW de Europeaan niet is vergeten.

Achtste generatie BMW 5 Serie

Net als bij de i4, kiest BMW ervoor om de 5 Serie als multiplatform uit te brengen. BMW introduceert de i5 met de komst van de achtste generatie 5 Series Sedan. Dat betekent dat klanten keuze hebben uit benzine, vermoedelijk diesel, plug-in hybrides én een volledig elektrische auto. Het is dus niet of of bij BMW, maar en en.

Details volgen

BMW heeft nog geen details bekendgemaakt over de nieuwe 5 Serie. De onthulling is nog een aantal maanden van ons verwijderd. Het model viert tevens een feestje. De achtste generatie markeert dik 50 jaar 5 Serie voor BMW: in 1972 werd de eerste generatie gepresenteerd.