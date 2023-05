Oud vs. nieuw: BMW 5 Serie

We zetten de oude 5 Serie naast de nieuwe, zodat jullie een weloverwogen oordeel kunnen vellen over het design.

Je kunt zeggen wat je wilt van Adrian van Hooydonk en zijn team, maar ze komen in ieder geval niet met saaie ontwerpen op de proppen. Waar de nieuwe modellen van Mercedes heel voorspelbaar zijn, is het bij BMW iedere keer weer een verrassing waar ze mee komen.

Vandaag maakten we kennis met de nieuwe BMW 5 Serie. Het ontwerp is misschien niet zo schokkend als dat van sommige andere BMW’s, maar hij is wel duidelijk anders dan zijn voorganger. Des te meer reden om de oude en de nieuwe naast elkaar te zetten voor een één op één vergelijking. Niet zozeer om de verschillen te zoeken, maar vooral om te kijken welke er beter bevalt.

De auto die je op de foto’s ziet is overigens de i5, omdat BMW nog maar weinig beeldmateriaal heeft vrijgegeven van de reguliere 5 Serie. Dat maakt verder niet uit, want de i5 ziet er exact hetzelfde uit, op de badges na. Daarmee overdrijven we niet: zelfs de grille is identiek en ook aan de uitlaten kun je het verschil niet zien. Die zitten namelijk verborgen achter de achterbumper.

De nieuwe 5 Serie heeft geen extreem grote nieren of gespleten koplampen, maar toch is het front flink veranderd. De nieren zijn stiekem toch een stukje gegroeid en hebben de koplampen daarbij naar de zijkanten gedrongen. Die zijn daarom opvallend klein. De voorbumper is weer heel erg ‘in your face’, al is dat alleen als je het M Sportpakket aanvinkt. De standaard bumper oogt een stuk rustiger.

Van de zijkant valt vooral de oplopende lijn op. De raampartij lijkt door te lopen tot achter het portier, maar dat is gezichtsbedrog: op de C-stijl zit nog een zwart vlakje. Is dat niet je ding? Bestel dan de 5 Serie zonder M Sportpakket, dan krijg je chromen raamlijsten (zie onder). Daarmee oogt de 5 Serie opeens een stuk traditioneler.

Van de achterkant toont de nieuwe 5 Serie wat beter zijn familieband met de nieuwe 7 Serie. Hier zien we namelijk platte achterlichten in dezelfde stijl. Desondanks zul je de 5 en 7 Serie niet snel door elkaar halen. De nieuwe Fünfer oogt een stuk minder lomp dan zijn grote broer, ook al is dit ook een auto van meer dan 5 meter.

Het interieur heeft ook een metamorfose ondergaan. Uiteraard vinden we hier het nieuwe Curved Display, wat ook al in de andere nieuwe BMW’s te vinden is, en de nieuwe keuzehendel voor de automaat. Het dashboard oogt in ieder geval strakker en moderner, al zullen sommigen het scherm te dominant vinden.

Het oordelen laten we verder aan jullie over. Zeg het maar: hebben de traditionele looks van de vorige 5 Serie jullie voorkeur of vinden jullie de nieuwe wel verfrissend? Schroom niet om je mening te delen in de reacties!