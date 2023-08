Hey, misschien is je nieuwe auto op de Fremantle Highway nog heel

Niet alle (elektrische) auto’s zijn in vlammen opgegaan aan boord van de Fremantle Highway.

Boven de waddeneilanden ging het twee weken geleden goed mis met de Fremantle Highway. Een vrachtschip met duizenden auto’s aan boord, waarvan ook een deel volledig elektrisch. Het schip vatte vlam, mogelijk doordat een elektrische auto in de hens was gevlogen. Onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.

Het grootste gevaar lijkt inmiddels geweken. Het schip kan op veilige wijze mensen aan boord ontvangen om onderzoek te doen. De eerste resultaten zijn interessant te noemen. Zo had je misschien verwacht dat na een fik van meer dan een week alle auto’s wel uitgebrand zouden zijn. Dat is niet het geval. Dat zegt Richard Janssen van van bergingsbedrijf SMIT Salvage in het NOS Radio 1 Journaal.

Op de onderste dekken zijn auto’s aangetroffen die nog intact zijn, of in elk geval in enigszins normale staat zijn. Ondanks de brand en de enorme hitte van het vuur elders op het schip. Ook de machinekamer van de Fremantle Highway is nog heel.

Het is een ander verhaal op de hogere dekken van het vrachtschip. Daar zijn enorme aantallen auto’s verloren gegaan door het vuur. Als het eenmaal veilig is mogen fabrikanten van de auto’s bepalen wat er met de voertuigen moet gebeuren.

Op het schip waren auto’s van allerlei categorieën aanwezig. Van een doorsnee BMW of Mercedes-Benz, tot peperdure Rolls-Royces van meer dan een half miljoen euro. Het schip was onderweg van Duitsland naar Egypte met als eindbestemming Singapore. Onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld op de Fremantle Highway, mocht dat nog te achterhalen zijn. De titel slaat vooral op inwoners van Egypte en Singapore: jouw nieuwe auto was hoogstwaarschijnlijk niet aan boord ;).

Foto: Ministerie van Defensie