Bestel deze dikke BMW met zescilinder snel nu het nog kan

En weer gaat er een dikke BMW met achterwielaandrijving en zescilinder uit zonder opvolger.

Als je bij Audi, BMW of Mercedes-Benz in de configuratoren kijkt, zal het je zijn opgevallen. De merken hebben enorm veel verschillende modellen in de aanbieding. In sommige gevallen is dat vrij logisch. Iedereen houdt van premium crossovers, dus hebben de merken elk stukje van de markt bedekt met iets crossover-achtigs met hun logo erop. Soms nemen de merken ook een gokje om te kijken of iets anders aanslaat.

De BMW X6 was een probeersel waar geen voordeel aan leek te zitten ten opzichte van de goedkopere, ruimere, praktischere en fraaiere X5. Toch was dat model een enorme hit. Een model dat minder goed aanslaat, is de ‘GranTurismo’-lijn. Bij GT denk je aan een lage, ranke, slanke en fraaie 2+2 coupé, maar bij BMW dachten ze aan een vreemde hatchback. Op de naam na, was het idee wel aardig.

Je hebt met de GT wel voordelen van een crossover, maar niet echt de nadelen. De BMW 3 Serie GT mocht na één generatie al wieberen en nu is het tijd voor de 6 Serie GT om met pensioen te gaan. Dat meldt Bimmer Today.

Niet echt populair

De reden is vrij simpel, niemand koopt ‘m. De auto schijnt in trek te zijn bij Shuttle-diensten voor hotels en luchthavens. Maar de zakelijke rijder en particuliere koper kiezen iets anders bij BMW. Vorig jaar, in 2022, verkocht BMW in Duitsland 509 exemplaren van de 6 Serie GT en dat is simpelweg te weinig. In Nederland blijft de teller steken op een weinig hoopgevende 29 exemplaren.

De BMW 6 Serie GT begon zijn leven eigenlijk als 5 Serie GT (de F07) in 2009. Dat was een combinatie van een hoop 7 Serie onderdelen met een 5 Serie badge. Een heel erg fraaie auto was het niet, maar het reed heerlijk comfortabel. Het was een perfecte BMW voor mensen die niet graag gezin willen worden in een BMW. Een soort Duitse Renault Vel Satis, zeg maar. De 5 Serie GT bleef tot mei van 2017 in productie.

Einde productie dikke BMW (met zes-in-lijn en achterwielaandrijving!)

In 2017 kwam de BMW 6 Serie GT op de markt als opvolger van de 5 GT. BMW kon die naamswijziging doorvoeren, want de voormalige 6 Serie ging namelijk door het leven als 8 Serie. Het idee was min of meer hetzelfde, alleen was de 6 Serie GT (G32) ietsje minder pompeus dan zijn voorganger.

In de juiste kleurstelling met de juiste velgen was het zelfs best een gaaf ding. En ook tof, in tegenstelling tot de BMW 5 Serie Touring kun je de zescilinder met achterwielaandrijving krijgen. Met recht een dikke BMW dus! In 2020 voerde BMW een facelift door. Het was een vrij subtiele ingreep om nog een beetje leven in het project te blazen.

Heel veel succes had dat niet. Op zich is het niet vreemd dat de BMW 6 Serie uit productie gaat, want de BMW 5 Serie (waar de 6er op gebaseerd is), is inmiddels al over op een nieuwe generatie. Als je het heel erg zonde vindt, kun je je nu nog haasten naar de BMW dealer om er eentje te configureren en te bestellen. Dan moet je wil 81.548 euro meenemen, want dat kost de goedkoopste.