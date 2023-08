Nismo Skyline GT met alleen achterwielaandrijving is heerlijk retro

De originele Skyline had immers ook enkel achterwielaandrijving, dus deze Nismo Skyline GT is helemaal historisch verantwoord.

Het is een van de meest mythische namen in autoland: Skyline. Met name voor het millennium, want toen waren we nog niet heel erg bekend met het fenomeen. Op een paar minuscule persplaatjes en nauwelijks te bevatten technische gegevens na, wisten we niet zo heel erg veel van de exotische Nissan Skyline.

Dat veranderde mede door de export van Best Motoring-videobanden (mijn klasgenoot op het IVA had een abonnement!) en Gran Turismo op de PSX. Op een gegeven moment werd de roep vanuit de rest van de wereld dermate groot, dat Nissan de GT-R over de gehele aarbol ging verkopen. Zoals je weet staat de naam Skyline er sinds de R35 niet meer bij.

De reden daarvoor is tweeledig: Vooral omdat Nissan wilde dat de MERKnaam vaker werd uitgesproken, niet de typenaam. Bij een GT of GT-R moet je namelijk altijd de merknaam noemen, anders weet men niet waar je het over hebt.

Nismo Skyline GT

Ten tweede is het omdat de GT-R een op zichzelf staand model was geworden en niet zoveel met de originele Skyline te maken had. Dat wil overigens niet zeggen dat Nissan de Skyline niet meer bouwt, want die is er nog steeds in de vorm van de V37-generatie. Dit is het nieuwe gelimiteerde sportieve topmodel, de Nismo Skyline GT. Dat is een reguliere Skyline sedan die door de Japanse sportafdeling is verbeterd.

De basis is de sedanversie, dus met vier deuren. De motor is de VR30DETT, een relatief moderne 3.0 V6 met twee turbo’s. In de Nismo Skyline pompt ‘ie er 420 pk uit en maar liefst 550 Nm.

Prestatiecijfers worden niet gegeven, maar reken maar dat het meer dan prima van zijn plaats gaat. De transmissie van de Nismo Skyline GT is een zeventraps automaat die door Nismo is aangepast op een sportievere rijbeleving. Ook is er nu een nog sportievere Sport+ rijmodus.

Exterieur en interieur

Nismo heeft ook het onderstel herzien, waardoor de koets nu stabieler is en minder rolt, alleen zeggen ze niet op welke wijze. Wellicht een andere veer-demper combinatie in combinatie met dikkere antiroll-bars. Het zou niet de eerste keer zijn dat Nismo deze methode toepast.

De velgen van de Nissan Skyline GT zijn lichtgewicht 19 inch patta’s van de firma Enkei. Uiteraard is de rest van het exterieur lekker aangedikt. Oh, en natuurlijk ontbreekt de kenmerkende rode Nismo striping niet. Er is een nieuwe splitter en er zijn dikke sideskirts. Ook ontbreekt een ‘diffusor’ niet. Op de achterklep prijkt een relatief subtiele spoilerlip.

Ook het interieur is aangepakt. Er is meer leer en alcantara en alles is afgewerkt met rode stiksels. Rood is sportief tegenwoordig, dat je het even weet. Je kan de Nismo Skyline GT krijgen met recaro sportkuipen, afkomstig uit de Nismo Fairlady Z.

Interesse? Dan heb je dikke vette pech, want er worden maar 1.000 exemplaren van gemaakt en die blijven allemaal in het thuisland. Maar ja, hopelijk kun je ‘m snel downloaden voor Gran Turismo 7.