BMW 5 Serie met AC Schnitzer wielen is lekker dik

AC Schnitzer neemt binnenkort de nieuwe BMW 5 Serie onder handen en de velgen hebben we al beeld van.

De nieuwe BMW 5 Serie verdeelt de meningen (zoals BMW wel vaker doet), maar de G60 had vanaf het begin al grote schoenen om te vullen. De 5 Serie zit sowieso vol met prachtige sedans en de F10 en G30 bewijzen dat het merk ook in de jaren ’10 nog geweldig mooie auto’s konden bouwen. Met de G30 LCI als misschien wel één van de mooiste 5 Series ooit, is het lastig om daar over heen te komen.

BMW 5 Serie (G60)

Is dat gelukt? Mwah. Geef hem even tijd, zouden we zeggen. AC Schnitzer wacht in ieder geval niet te lang met hun reeks upgrades voor de G60. De hele set moeten we even op wachten, maar de tuner toont alvast de nieuwe BMW 5 Serie met hun patta’s. Die staan goed, verrassend goed zelfs.

AC Schnitzer velgen

Het velgdesign van AC Schnitzer is niet nieuw, maar de combinatie met de BMW 5 Serie wel. Als ondergetekende even zijn mening mag laten doorschijnen: dat staat erg netjes. Het simpele velgdesign past wel bij de 5 Serie, gek genoeg. Nou helpt het dat ik de G60 lang niet zo lelijk vind als de rest van het internet, maar dan nog.

Mocht de zilveren ‘diamond cut’ stijl niet je ding zijn, dan zijn dezelfde velgen ook nog gemonteerd in volledig zwart. Over niet je ding zijn gesproken, maar de keuze is mooi.

De rest

De andere AC Schnitzer-spullen voor de BMW 5 Serie G60 moeten we afwachten, maar het lijkt allemaal redelijk gesneden koek te worden. Vering, een carbon lipje rondom, een spoiler achterop, deze velgen, interieurdelen en zelfs tuning. AC Schnitzer zegt dat ze werken aan power-toenames voor de benzine-, diesel- én hybride modellen.