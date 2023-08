Pimp je nieuwe BMW M2 met goodies van AC Schnitzer

Voor als je je BMW M2 niet speciaal genoeg vindt van zichzelf, kun je hem nu pimpen met goodies van AC Schnitzer.

De nieuwe BMW M2 (G87) is een spektakelstuk. Dikke 3.0 6-in-lijn, 460 pk, verkrijgbaar met handbak en de aandrijving op de achterwielen. Zeker in vergelijking met de XM is dit nog het M-product dat het dichtst bij de oorspronkelijke doelstellingen van BMW M komt; sportief en (relatief) licht.

Tegenwoordig kun je hem ook met kekke kleurtjes krijgen, iets waar vooral onze enige eigen @willeme helemaal blij van wordt. Sterker, hij werd er zo blij van, dat hij er een artikel aan heeft gewijd. Wat een vriendelijke knul is het ook he?

Maar goed. Als dat niet genoeg voor je is, kun je je BMW M2 nu ook extra pimpen en wel met goodies van AC Schnitzer.

Pimp je BMW M2 met goodies van AC Schnitzer

Want standaard is ook maar zo gewoon en van gewoon houden we niet. Althans,d at zal AC Schnitzer hebben gedacht toen ze besloten aan de slag te gaan met hun goodies voor de BMW M2. En bepaal zelf wat je ervan vindt.

Zo is er een diffusor te krijgen, die de auto een enorme bak extra downforce geeft een sportievere look geeft. Ook is er een aangepaste voorvleugel in ontwikkeling, die precies hetzelfde effect genereert als de diffusor.

Maar je kunt ook een speciale carbon spoiler op de achterklep laten zetten. Daarvan gaat hij ook veel harder over de Nordschleife. Of althans, die illusie wekt hij, want het ziet er heul snel uit… En er is meer, maar dat moet je zelf maar even bekijken,

Allemaal leuk en aardig, maar de vraag is of je het zou willen op je BMW M2. Of vind je hem van zichzelf al goed genoeg? Prijzen moeten we je ook nog schuldig blijven, maar het zal vast een lieve duit kosten.

Maken of kraken? Zeg het maar!