BMW 5 Serie sleeper met 400 pk is onopvallend genieten

Kijk, een fünfer met 400 Pferden zonder opmsuk.

Vorige week behandelde onze razende reporter @CasperH de BMW 5 Serie van de F10-generatie in dit artikel. De strak gelijnde Duitse zakenlimousine kan rekenen op een grote schare fans. Volgens sommigen is de auto pas ‘af’ met het M-Sportpakket. Je weet wel, zo’n pakket met dikke bumpers, grotere wielen, sportstoelen en overal ///M-badges. Ook als is het een BMW 518d.

Sleeper

De BMW 5 Serie direct een ‘sleeper’ noemen, is natuurlijk enigszins discutabel. Een échte sleeper is een oude Opel Corsa waar iemand een tot 600 pk getunede Calibra turbo in gemonteerd heeft. Dat kun je pas echt een sleeper noemen, naast levensgevaarlijk overigens.

Dikke motor

Een BMW 5 Serie van deze generatie heeft minimaal 150 pk, dus langzaam zijn ze eigenlijk niet echt: zelfs de 518d haalt 200 km/u. Toch weet deze BMW te verrassen. Tegenwoordig zijn sportpakketten heel erg populair. Vroeger had je voor de kenner ook nog een uitvoering met de dikke motor, maar dan zonder de uiterlijk opsmuk. Nu is het dat niet meer het geval. Kijk naar de BMW 5 Serie, het model boven de 540i is de M550 en die heeft altijd met M-opsmuk. En als je een benzine wil, kun je een stationwagon vergeten: alleen de sedan is er als M550i met V8.

Platte uitlaten

Dat is bij deze BMW 5 Serie sleeper niet het geval. Het betreft namelijk een BMW 550i Touring zónder M-pakket. De echte kenner kan de 550i overigens nog wel herkennen: de 550i heeft namelijk altijd de platte uitlaten. De M550d (met 381 pk sterke tri-turbodiesel) heeft deze overigens ook.

Reguliere 520 looks

Het leuke van deze occasion is dat de auto er verder gewoon uitziet als een reguliere 520d met een paar opties. In principe lijkt alles erop te zitten wat je nodig hebt, alhoewel er bij BMW dermate veel mogelijk is qua opties, dat iedereen er altijd wel een paar overslaat. Zo heeft deze 550i Touring geen panoramadak, night vision of stoelmassage. Maar ja: heb je dat soort dingen echt nodig in je leven?

4.4 liter biturbo

Je moet namelijk een V8 nodig hebben in je leven. De 4.4 liter biturbo achtcilinder is niet bijzonder uitgesproken qua karakter, maar wel heel erg effectief. Het blok levert maximaal 408 pk (precies 300 kW) en 600 Nm. Daarmee knalt de 1875 kilogram zware 550i Touring in 5 seconden naar de 100 km/u en haalt de auto een begrensde top van 250 km/u. Uitstekende prestaties met een garantie dat je de lokale pomphouder en bandenboer tot je intieme vriendenkring kunt rekenen. Niet alleen zijn de prestaties meer dan adequaat, het onopvallende uiterlijk van deze BMW 5 Serie sleeper is geeft een extra dimensie.

Meer

Mocht je meer wensen, dankzij de turbotechniek die BMW tegenwoordig omhelst, kun je daar wat meer uit halen. Voor de transmissie is het geen probleem, de 8HP700 van ZF kan, zoals de naam verklapt, sowieso 700 Nm aan. Wel is het handig om eerst even de motor te checken, want als er wat mis is met de N63B44O0 V8, is het bijna altijd zeer prijzig om te vervangen c.q. repareren. Sowieso is het handig om het aankoopadvies aandachtig te lezen en te bekijken. Dan rest nu de vraag: wat kost deze snelle stationwagon? Het antwoord is 26.995 euro. Niet spotgoedkoop, maar je hebt wel iets bijzonders, zonder dat je het van de daken schreeuwt met je BMW 5 Serie sleeper.