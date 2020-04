De populairste Volkswagen wereldwijd is géén Golf

De bestverkochte Volkswagen wereldwijd is overigens ook geen Polo.

Net als de Kever staat de Golf bijna synoniem aan Volkswagen. Zeg je Volkswagen, denk je aan een Golf. De auto voldoet voor veel mensen aan alle eisen. De Golf is relatief betaalbaar, comfortabel, praktisch en veilig. Met veilig bedoelen we niet alleen de crashprotectie, maar het is ook een veilige keuze. Je weet wat je in huis haalt.

Nieuwe nummer 1

Onwillekeurig zou je daardoor (kunnen) denken dat de Golf ook de bestverkochte Volkswagen wereldwijd is. Niets is echter minder waar, want er is een nieuwe nummer 1! Het is namelijk de Tiguan die de titel meest populaire Volkswagen wereldwijd mag dragen.

6.000.000 Tiguans

Ondanks de lockdown (vanwege corona) in enkele Volkswagen fabrieken, heeft Volkswagen de mijlpaal bereikt van 6.000.000 Tiguans. De meeste Tiguans worden in Duitsland (Wolfsburg) gebouwd, maar ook in Algerije, India, Indonesië, Maleisië en Mexico loopt de compacte crossover van de band.

Alsmaar populairder

De verkoopcijfers van de Tiguan verbeteren bijna ieder jaar. In het eerste jaar verkocht Volkswagen er 120.000 stuks van. Dat aantal is behoorlijk gestegen, want in 2019 werden er 910.926 Tiguans aan de man gebracht. Elke 35 seconden komt er een nieuwe Tiguan ter wereld. Dankzij de 910.926 exemplaren is de Tiguan niet alleen de bestverkochte Volkswagen, maar ook de het bestverkochte product van de Volkswagen Group.

Crossover

Op zich is de groei wel te verklaren. De Golf is een C-segment hatchback en alhoewel die in Europa nog altijd populair zijn, geldt dat minder in de Verenigde Staten en Azië. Daar heeft men graag een sedan, maar dus nog liever een crossover. Ook in Europa doet de crossover het uitstekend. De goede verkoopcijfers in de VS komen voornamelijk door de Tiguan met de lange wielbasis, die bij ons Tiguan Allspace heet.

Facelift

De huidige Tiguan is dus niet aan te slepen. Om de populariteit in stand te houden heeft Volkswagen een facelift aangekondigd. We hebben slechts één afbeelding (boven), maar het is duidelijk dat de Tiguan kenmerken gaat krijgen van de Golf VIII (koplampen) en Touareg (grille). Verwacht overigens geen revolutie qua designgebied, een fabrikant is meestal behoorlijk behoudend met een facelift als het model erg in de smaak lijkt te vallen.

Plug-in hybride. Eindelijk.

In technisch opzicht kunnen we wel een paar belangrijke dingen melden. Zo zal de Tiguan hoogstwaarschijnlijk het nieuwe MIB3-infotainment systeem krijgen. Op het gebied van motoren zullen de huidige motoren van de Golf toegepast kunnen worden. Belangrijker is dat Volkswagen ein-de-lijk de Tiguan GTE bevestigd heeft: een plug-in hybride. In China was er overigens al een Tiguan L PHEV (afbeelding boven). Ook een Tiguan R met 300 pk, vierwielaandrijving en automaat zal verschijnen. De facelift van de populairste Volkswagen wereldwijd wordt deze zomer verwacht.