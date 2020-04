Nieuwe Nissan Qashqai lekt op het internet

Goed nieuws voor Tabbert-eigenaren: een verse Nissan Cashcow is op komst.

Vanochtend begonnen we met dit artikel over Volkswagen. Niet de Golf, maar de Tiguan is de bestverkochte Volkswagen van het afgelopen jaar. Ondanks dat de Tiguan al behoorlijk lang meegaat, was het toch de Nissan Qashqai die dit merksegment min of meer creëerde.

Uit nood geboren

Destijds was de Qashqai uit nood geboren. Nissan moest namelijk de Almera en de Primera voorzien van een opvolger. Beide auto’s hadden de grootst mogelijke moeite om de potentiële koper te verleiden tot aanschaf. Daardoor had Nissan het idee om beide auto’s te vervangen door twee totaal andere auto’s, die een stuk praktischer waren ingesteld. Aan de kant de Note (mini-MPV) en aan de andere kant de Qashqai.

Cashcow

Met de Nissan Note is het minder succesvol afgelopen, die auto is inmiddels uit productie. De Qashqai daarentegen doet het nog altijd heel erg goed. Mede daardoor noemde men de auto gekscherend Nissan Cashcow. Net als met de eerder genoemde VW Tiguan is het een auto die wereldwijd kan rekenen op grote interesse. De eerste generatie Qashqai (J10, afbeelding boven) was van 2006 tot 2013 in productie, de huidige Qashqai (J11, afbeelding onder) van 2013 tot 2020. Ja, tot 2020. Althans, als het aan Worldscoop ligt, want die hebben de afbeeldingen van de Nissan Rogue ‘2021’.

Nissan Rogue

De Nissan Rogue is de Amerikaanse versie van de Qashqai. De foto’s zijn gelekt, dus helaas zijn ze net zo scherp als de wetenschappelijke analyses van Robert Jensen. Maar in tegenstelling tot de ex van Jan Paparazzi geven de foto’s wél een goed beeld van wat we kunnen verwachten. De neus is een enorme vooruitgang. Het Nissan familiegezicht van 2010 tot 2020 was niet bijzonder gelsaagd, als het gaat om visueel spektakel.

De nieuwe neus, die we bijvoorbeeld ook zagen op de Juke, heeft een grotere grille en plattere, kleinere koplampen. Nissan noemt het de ‘V-Motion’-grille. Het geeft de auto een stoer voorkomen. Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minder dramatisch, maar het zit er zeker strakker uit.

Interieur

Gelukkig lijkt Nissan zich het meeste druk gemaakt te hebben om het interieur. Dat was voornamelijk erg functioneel en praktisch. We gaan het ‘P’-woord niet noemen, maar wel dat interieurs in de afgelopen 10 jaar enorm veel luxer en fraaier zijn geworden en dat de huidige Qashqai die memo niet had meegekregen. Of het mooier aanvoelt, moeten we zelf nog ervaren, maar het geheel komt in elk geval moderner en verfijnder over.

Herfst van 2020

Dan nog over dat ‘2021’-gedeelte. Dat betreft het modeljaar van de Amerikaanse Nissan Rogue. Volgens Carscoops komt de Rogue deze herfst nog op de markt. Aangezien deze auto’s bijna identiek zijn, ligt het in de lijn der verwachting dat de Qashqai zal volgen. Voor de duidelijkheid: de Rogue is de lange versie, die bij ons X-Trail heet. De Rogue Sport (korte wielbasis) is gelijk aan onze Qashqai. Qua techniek is het nog eventjes gissen. Reken maar op motoren van de Renault-Nissan alliantie. De 2.5 viercilinder zónder turbo uit de Nissan Rogue zal zeker niet zijn weg naar Europa vinden.