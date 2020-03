BMW 5 Serie Ute is de coolste auto van vandaag

En eigenlijk is deze BMW 5 Serie Ute ook de coolste auto van morgen en overmorgen.

Ondanks dat BMW weleens gespeeld heeft met het idee van een BMW pick-up, of beter gezegd: BMW ute, is het er nog nooit van gekomen. Voor de duidelijkheid: een ute is een type pick-up. Een belangrijk verschil is dat de Ute gebaseerd is op een personenauto en ook als dusdanig rijdt.

Pickup

Deze BMW 5 Serie is daar een perfect voorbeeld van. In tegenstelling tot de M3 pickup (een 1 april grap) staat deze BMW 5 Serie ute te koop. Jazeker, op de website van Auto.ru kun je deze creatie aanschouwen. De auto is gebaseerd op een BMW 530d. Deze 2.9 liter motor levert 184 pk en 390 Nm. Aan de achterzijde is duidelijk te zien dat er is gekozen voor een Touring, de stationwagon variant.

Geslaagd

Het is wel een dikke auto om te zien. De conversie lijkt erg geslaagd te zijn. Als je kijkt naar de afwerking van de achterbak, bijvoorbeeld. Dat had veel erger gekund. Ondanks dat het een bedrijfswagen is, is het zeker geen kale auto. Zo is er een automaat, airco en leer aanwezig. Zelfs de knopjes voor de elektrische bedienbare achterruiten zitten er nog in.

Bijna 30 mille

Omgerekend ben je ongeveer 30 mille kwijt voor deze conversie. Volgens de verkoper duurde het ongeveer 4 jaar om deze luxe stationwagon om te bouwen tot bedrijfsauto. In de tussentijd is het voertuig ook iets opgeknapt met fraaie 18″ velgen, een M-Sportpakket, twee dubbele uitlaten en een vernieuwde ophanging.

Veel auto voor veel geld

Kortom, je krijgt een behoorlijk nette ombouw voor een flink bedrag. Even iets om op te letten is de kilometerstand. Volgens de verkopende partij heeft de auto slechts 5.000 km gelopen. Waarschijnlijk bedoelen ze ermee: sinds de ombouw. Met name het interieur ziet eruit alsof er meer kilometers in zijn gemaakt. Hele prettige kilometers, dat dan weer wel.