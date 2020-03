Stuursysteem van Mercedes alsnog verboden vanaf 2021

Het hoge woord is eruit: het ingenieuze stuursysteem van Mercedes is verboden vanaf volgend seizoen.

Een paar weken geleden leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Zeker niet voor Mercedes GP. Het team met de Zilveren Pijlen leek goed op weg te zijn naar een bijna zekere titel voor 2020.

Dual Axis Steering

Niet alleen de rondetijden wezen dat uit, ook het aantal gereden ronden en het feit dat duidelijk was dat de Bottas en Hamilton nog niet eens voluit reden. Nog een reden waarom men bang kon zijn voor de W11 is het DAS stuursysteem van Mercedes. DAS staat voor: Dual Axis Steering.

Voordelen

De werking van het stuursysteem van Mercedes hebben we al een keer behandeld. Maar het komt erop neer dat de stand van de wielen op zowel de rechte stukken als in de bochten iets aangepast kan worden. Voor één snelle ronde (zoals tijdens de kwalificaties) zal het verschil niet enorm zijn, maar tijdens de race wel. Met name op het gebied van slijten van de banden kan het een verschil maken. Althans, dat was de consensus.

Nieuwe reglement

Nu horen wij u denken: maar dit was toch al verboden vanaf 2021? Jazeker. Dat klopt. Echter, de vernieuwde regelgeving is niet in 2021, maar pas in 2022 van kracht., vanwege de gevolgen van het coronavirus. Zo zijn er geen races gereden tot op heden en zijn de races tot en met Canada uitgesteld of afgezegd. Alle reglementen zijn in voor 2020 en 2021 exact hetzelfde. Maar de regel omtrent het stuursysteem is dus een uitzondering. Dat wordt alsnog de nek omgedraaid.

Red Bull

Red Bull vindt deze beslissing blijkbaar nog te matig, want ze hebben aangegeven extra veel aandacht te zullen besteden aan het stuursysteem van Mercedes. Als Mercedes het dit seizoen gaat gebruiken (als er überhaupt nog gereden gaat worden), dan zal Red Bull protest aantekenen.