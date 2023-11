BMW 520i – test en video

De Autoblog Instapservice heeft vandaag in de test de BMW 520i.

Mocht je die zoeken, we hebben al een test van de elektrische BMW i5. In die test behandelen we (ook) veel meer van de nieuwigheden in de BMW 5-serie/i5.

Toch is het interessant om ook de “normale” versie van de nieuwe funfer onder handen te nemen. In dit geval duwde mijn BMW-dealer Dubbelsteyn mij een weekendje in de 520i. Wereldwijd en in Nederland is de 5-serie behoorlijk populair. Sinds 1972 wist BMW al meer dan 10 miljoen exemplaren van de verschillende generaties 5-serie te slijten.

Benzine, diesel, PHEV en EV op één platform

In de BMW fabriek in Dingolfing rollen straks elektrische 5-series (i5), 5-series mild hybride benzine, plug-in hybrides en zelfs diesels van de band. Uiteraard legde BMW tijdens de introductie van de nieuwe 5, vooral de focus op de elektrische i5. Dat wil niet zeggen dat de kopers daadwerkelijk allemaal voor de elektrische variant gaan kiezen.

Alle versies 5-serie op een rij

Naast de 340 pk sterke i5 eDrive40 en 601 pk (!) sterke i5 M60 komt er ook nog een rijtje conventionele 5-series op de markt. Het slechte nieuws is wel dat dankzij de strenge EU regels rond CO2-uitstoot we niet alle motoren meer krijgen. De viercilinder 530i en de zescilinder 540i komen niet naar de EU, maar worden voor de rest van de wereld wel gebouwd.

Gelukkig blijft er nog wel wat te kiezen, voor nu uit twee PHEV’s en twee mildhybride varianten. De minst populaire in Nederland wordt ongetwijfeld de 520d (xDrive) die met 197pk en 400 Nm ongetwijfeld heerlijk rijdt. Met een sprint van 7,3s naar de 100 en een topsnelheid van 233 km/u is het niet bepaald afzien.

Voor een prijs van 70.272 euro stap je ook in de 299pk/ 450Nm sterke 530e (6.4s naar de 100). Zescilinder liefhebbers moeten voorlopig uitwijken naar de 550e xDrive die 489pk/ 700Nm heeft. Voor €83.349 sprint je dan in 4.3s naar de 100 en kan je op de autobahn 250km/u aantikken.

In 2024 volgen nog een zescilinder diesel en komt er nog een extra xDrive versie van de elektrische i5. En oh ja, er komt een plug-in hybride M5, met de aandrijflijn van de BMW XM.

De BMW 520i in de test

Het slachtoffer van vandaag is de instapper. Om te voorkomen dat wij net als Mark Rutte de prijs van een pak melk niet meer weten, is het voor ons goed om zo nu en dan af te dalen naar een normaal niveau. Tijdens een test van de Autoblog Instapservice pakken we auto’s zoals we die in Nederland graag kopen: met sportpakket, maar wel met de kleinste motor.

De 520i heeft de bekende B48 twee liter groter viercilinder met turbo. Tegenwoordig is dat een 48V mildhybride, waarbij de elektrische motor op strategische momenten maximaal 18 pk of 200 Nm aan koppel levert. De viercilinder zelf is 190 pk en 310 Nm sterk, zodat het systeemvermogen op 208 pk uitkomt.

Alle versies hebben het 48-volt Mild Hybrid systeem en ook een 8-traps Steptronic automaat. Zelf schakelen is inmiddels helemaal uit den boze, maar klanten kozen daar toch al niet meer voor.

Op papier snelt de BMW 520i daarmee in 7.5s naar de 100 en haalt een topsnelheid van 230 km/u. Dat lijkt snel genoeg en zo voelt het ook. Qua pk’s zit de nieuwe BMW 520i G60 tussen de oude 520i en 530i in en dat is ook hoe je de snelheid ervaart. Dit is voor in Nederland meer dan voldoende.

Geweldig comfort

Net als in de BMW i5 weet de BMW 520i een mooie balans tussen comfort en sportiviteit te vinden. Alle ingrediënten zijn op orde met onder meer spoorbreedtes die zijn toegenomen en gewichtsverdeling bijna perfect 50/50 is.

Het veercomfort is echt goed en de viercilinder laat zich ook onder belasting nauwelijks horen. Als je niet zou weten dat dit slechts de instapper is, zou je qua reiscomfort al meer dan tevreden kunnen zijn.

Prijs en conclusie BMW 520i

Voor de Nederlandse leaserijder zijn dit interessante tijden. Sommige van jullie werkgevers zullen je verplichten om elektrisch te gaan, dan valt er weinig te kiezen (maar lees de test van de BMW i5 rustig nog terug). Je mag een BMW i5 van de baas overigens niet zien als straf, maar de concurrentie in eigen huis stevig.

Met de gestegen bijtelling voor volledig elektrische auto’s is het voordeel voor EV’s nog maar beperkt. Qua aanschafprijs wint de BMW 520i met vlag en wimpel: zonder opties rolt de 520i al voor 65k uit de showroom. Voor de i5 eDrive40 vraagt BMW minimaal 77,5k.

De bijtelling van de 520i is daarmee 670 euro per maand, de bijtelling voor de BMW i5 is hoger. Die kost namelijk 712 euro per maand. Het zit dicht bij elkaar, dat is ook een conclusie. De andere conclusie is dat het financiële voordeel van de elektrische auto langzamerhand wel verdampt.

De 520i is ook 400 kg lichter, heeft een iets grotere bagageruimte en haalt meer dan 1000 km op een tank. De WLTP-range van de i5 eDrive40 is maximaal 582 km. Onder slechte omstandigheden en/ of hogere snelheden verschrompelt de range van iedere elektrische auto harder dan van een benzineauto. Kortom: ook hier weer puntjes voor de benzine-auto.

De i5 is sneller, kan thuis worden geladen en heeft geen uitstoot. Voor sommigen zullen dat genoeg argumenten zijn, maar de rol van de benzine-auto is nog niet uitgespeeld.

Met dank aan BMW Dubbelsteijn

Fotocredit: eatboxtn bij Ben Jamaa Motors via @instagram