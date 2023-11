De nieuwe Lancia Ypsilon is in aantocht (mét pizzatafel)

Er komt eindelijk een nieuwe Lancia. En die krijgt een bijzonder interieur.

Lancia heeft zich niet alleen onsterfelijk gemaakt met auto’s als de Delta en de Stratos, maar het merk lijkt ook letterlijk onsterfelijk te zijn. Lancia wil namelijk maar niet doodgaan. Het merk blijft gewoon de Ypsilon bouwen. En de Italianen blijven dat ding nog kopen ook.

Als Stellantis Lancia de nek had omgedraaid had werkelijk niemand raar op gekeken, maar toch krijgt het merk nog een tweede kans. We kregen in april al een hippe concept car te zien (de Pu+Ra HPE), maar nu is ook de lancering van een nieuw productiemodel nabij. De Ypsilon krijgt eindelijk aflossing, in de vorm van een gloednieuwe Ypsilon.

Lancia geeft nu de eerste afbeeldingen vrij van de nieuwe Ypsilon. Daar worden we nog niet heel veel wijzer van, want ze krijgen alleen een stukje middenconsole voorgeschoteld. De Ypsilon krijgt een bijzondere middenconsole, dat wel. Net als bij de concept car is deze namelijk cirkelvormig.

Lancia noemt het zelf een tafel (of tavolino, zoals ze dat in Italië noemen). Dit moet de Ypsilon een huiselijke sfeer geven. Helaas is het tafeltje net niet groot genoeg voor een hele pizza, maar een halve pizza moet wel lukken. Dan heb je pas echt het gevoel dat je in een Italiaanse auto rijdt.

Lancia vindt het thuisgevoel echt heel belangrijk, want ze hebben zelfs een meubelfabrikant in de arm genomen. Daarom staat er Cassina op de tafel. De eerste serie van de Ypsilon is ook een special edition, genaamd Edizione Limitata Cassina. Hier worden 1.906 stuks van gebouwd. Toevallig is 1906 ook het jaar waarin Lancia werd opgericht.

Met de nieuwe Ypsilon gaat Lancia elektrisch vóórdat Alfa Romeo elektrisch gaat (de 33 Stradale even niet meegeteld). Alle 1.906 exemplaren van de introductieuitvoering zullen namelijk volledig elektrisch zijn. Mocht elektrisch niet je ding zijn, niet getreurd: er komt ook nog een hybride Ypsilon.

We weten nu ook wanneer we de nieuwe Lancia Ypsilon precies kunnen verwachten: die zal in februari in Milaan onthuld worden. Lancia belooft de komende weken al meer details te onthullen, dus we houden jullie op de hoogte.