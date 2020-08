Skoda Enyaq iV spontaan gelekt op het web

De Skoda Enyaq iV wordt jouw volgende Skoda, waarschijnlijk.

Sail away, sail away, sail away! Kennen jullie ‘m nog? Het esotherische klinkende New Age nummer ‘Orinoco Flow’ maakte in 1988 furore.

De artieste was niemand minder dan Enya, dat sindsdien een van Ierlands populairste exportproducten bleek te zijn. De muziek van de Ierse wordt bijna altijd gebruikt om ultieme rust te illustreren in televisiefilms en series. Waarschijnlijk is het die rust en kalmte waar Skoda zich mee will associeren, want de naam Enyaq is afgeleid van Enya en beide woorden moeten staan voor essentie, geest en principe. Weet je dat ook weer. Ook leuk om te weten: alle namen van elektrische Skoda’s zullen beginnen met een ‘E’, inderdaad: net als bij Lotus.

Skoda Enyaq iV

Heel kort door de bocht is de Skoda Enyaq iV de Tsjechische variant van de Volkswagen ID.4, die ook op stapel staat. Opmerkelijk genoeg is er van de ID.3 géén Skoda-variant, maar wel een Seat, de El-Born. Wellicht dat VW zo het gamma van de elektrische auto’s iets wil spreiden op deze wijze.

Tekeningen

De introductie van de Skoda Enyaq iV komt telkens dichterbij. Bij Skoda vieren ze dat graag met ‘gelekte’ tekeningen. Enkele schetsen waarop we kunnen zien hoe het productiemodel van de Enyaq iV eruit komt te zien. Uiteraard wordst het design niet letterlijk overgenomen. Zo zijn er geen handgrepen aanwezig en zullen de 31″ velgen het productiestadium niet gaan halen. Ook staat de auto op de tekeningen wel erg laag op zijn buik.

Founders Edition

Op het scherm zie je een ‘Founders Edition’-badge. Bij introductie zal er een Founders Edition leverbaar zijn. Dit zijn ongetwijfeld bijzonder luxe uitgevoerde modellen zijn. Er zullen slechts 1.895 exemplaren van gebouwd worden. Dat aantal correspondeert met het jaar waarin Vaclav Laurin en Vaclav Klement het edele merk Skoda hebben opgericht.

Diverse varianten

De Skoda Enyaq iV staat op het MEB-platform en zal leverbaar worden met diverse elektrische aandrijflijnen. Het begint met een 150 pk sterke versie met 55 kWh-accupakket. Deze instapper heeft alleen achterwielaandrijving en zal ‘iV 50’ als badge mee krijgen. Daarnaast staan er nog een iV 60 (180 pk), iv80 (204 pk) en iV 80X (260 pk) in de planning.

Skoda Vision E Concept ’17

Skoda Enyaq iV RS

De iV 50 haalt 340 km op een accu, de iV 60 zo’n 390 km en de iV moet zelfs 500 km halen volgens de WLTP. De absolute topversie wordt de Skoda Enyaq iV RS, die voorzien is van 305 pk en vierwielaandrijving. Tevens zal er keuze zijn uit twee carrosserievarianten. Eentje met een rechte achterzijde en een soort ‘coupé’-achtige daklijn.

Skoda Vision iV Concept ’19

De Skoda Enyaq iV staat al een tijdje in de planning en gaat een enorm belangrijke auto worden voor het merk uit Tsjechië. De auto begon zijn carrière als Vision E in 2017 en in 2019 nog eens als Skoda Vision iV. We gaan ervan uit dat dit de laatste keer is dat de Skoda Enyaq iV wordt ‘geteased’ aan het publiek.

De introductie van de Skoda Enyaq iV staat gepland voor september 2019.