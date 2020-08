Kopen jullie nu wel de vernieuwde Kia Stinger?

De vernieuwde Kia Stinger pakt een paar kleine nadelen aan.

Het is een van de gaafste auto’s in zijn klasse. Zeker als je een rood exemplaar in het echt ziet. Ze hebben er echt heel erg veel werk van gemaakt bij Kia. De Stinger is laag, breed en lang. Toch is de Kia Stinger niet een enorm succes. In deze klasse wenst men heel erg graag een chique badge op de neus. In Nederland kopen we in principe alles, mits de bijtelling laag is. Dat is met de Kia Stinger totaal niet het geval. De Koreaanse sportsedan is alleen met dikke motoren leverbaar. Daardoor is de Stinger ook nog eens erg duur.

Audi of BMW

Overigens valt die prijs mee: de standaarduitrusting maakt eigenlijk elke Stinger ‘BOMVOL!!1!’ met items waarvoor je flink moet bij betalen bij Audi of BMW. Nu moeten we overigens niet doen alsof er geen verschil is met een 4 Serie Gran Coupé of A5 Sportback en de Stinger. Als je erin zit, zie (en voel!) je direct waar het geld naartoe is gegaan.

Nieuwe LEDs

Maar er komt een herkansing voor Kia’s grootste. Dit is namelijk de vernieuwde Kia Stinger. De wijzigingen zijn overigens vrij subtiel. Er zijn nieuwe LED-koplampen met nieuwe dagrijverlichting en donkere koplampbehuizing. Ook de achterlichten van de grote Kia zijn gewijzigd. Kijk maar, er is enu een enorme LED-balk en de indeling van de lampunits is iets anders.

Detailniveau

Verdere wijzigingen bij de vernieuwde Kia Stinger zijn op detailniveau. Denk aan de zilverkleurige uitlaten, de nieuwe ‘diffuser’ en nieuwe 18″ en 19″ velgen. Net als bij de nieuwe Bentley Bentayga Speed kun je de vernieuwde Kia Stinger ook krijgen met een ‘Black Package’. Het is op dit moment een trend bij veel fabrikanten. Hierbij worden de chromen versiersels uitgevoerd in het zwart, waardoor het net lijkt alsof je de 1.8 LX instapper hebt.

Interieur

Dan het belangrijkste aspect van de vernieuwde Kia Stinger. Dat is namelijk het interieur. Dat was niet zozeer slecht bij de vorige generatie, maar het zag er iets fraaier uit dan dat het aanvoelde. Volgens Kia zijn voor deze klasse belangrijke dingen als afwerking, materiaalgebruik, ambiance en verfijning op een hoger niveau dan voorheen. Ook is er een nieuwe 10,25 inch groot infotainmentscherm. Tevens zijn er nieuwe bekledingen.

Nappaleder

Naast synthetisch leder is er ook nappaleder leverbaar. Dat kunstleer zien we trouwens ook voorbij komen bij de Duitse concurrentie, maar dan heeft het een mooie naam als Twin-Leder of mono.pur-bekleding. Over motoren wordt nog met geen woord gerept. De kans is aannemelijk dat de 2.2 CRDi (200 pk), 2.0T (275 pk) en 3.3 V6 (365 pk) gewoon blijven. Hopelijk kan Kia deze verbeteren middels 48V-generatoren en andere ingrepen, in Nederland kan zo’n auto dan ineens een stuk bereikbaarder (en interessanter) worden.