BMW: 600 km actieradius is méér dan voldoende

BMW denk dat 600 km actieradius meer dan voldoende is.

Automerken hebben altijd de neiging om mee te doen aan wedlopen. Het ‘zover mogelijk urineren’ is hen met de paplepel ingegoten. Ja, we weten het, dat is een onhandig uitgedrukt vanwege de zilte nasmaak, maar het is wel waar. Om volstrekt onlogische redenen proberen fabrikanten elkaar constant af te troeven.

Een nieuwe trend tegenwoordig is het maximale rijbereik bij elektrowaggies. Dat is logisch, want nu de elektrische auto zijn intrede doet, is dat wel en dingetje. Elektrische auto’s zijn sneller ‘leeg’ en het laden duurt langer. Je bent er dus véél meer mee bezig dan tanken. Tenzij je thuis ‘m aan de lader kan zetten, uiteraard. Dan vertrek je altijd met een volle ‘tank’.

BMW vindt 600 km actieradius voldoende

Voor BMW kan de wedloop en verplas-wedstrijd qua range meteen gestaakt worden. Dat laat BMW-honcho David Ferrufino weten aan de Australische publicatie WichCar. Daar bevestigt hij dat 1.000 km aan actieradius absoluut niet het doel is. BMW zegt te willen gaan kijken naar de toepassing van de auto. Een i3 heeft geen 600 km aan actieradius nodig. Dit terwijl de BMW i4 in de juiste configuratie wél 600 km aan range heeft. Nou ja, 590 km, en dan moet je de kleine wieltjes kiezen.

BMW wil meer gaan inzetten op uitbreiding van het laadnetwerk. Voor nu is het allemaal prima, maar er komen in rap tempo meer elektrische auto’s bij die het netwerk zullen belasten. Ferrufino laat weten dat het rijden van Noorwegen naar Italië een vreugdevolle bezigheid is.

Snelladen

Nu kun je in Noorwegen en Duitsland uitstekend laden. In Italië zijn er absoluut nog wel wat spreekwordelijke hordes te nemen. Daar is het laadnetwerk nog niet zo dicht als in Noord-Europa. Waar David Ferrufino de spijker op de kop slaat is dat er nog veel winst geboekt kan worden qua laadsnelheden. De BMW i4 kan in theorie van 10 naar 80% laden in 31 minuten als deze aan een 200 kW-snellader hangt. Dat schiet al aardig op, want in een paar minuten tijd kun je dus 100 km aan range ‘tanken’.

Er zijn voldoende BMW’s op benzine die wij bejubelen, maar natuurlijk ook niet meer dan 590 km op een tank halen. Zo staat de M6 Cabriolet nog altijd bekend als de dorstigste testauto ooit, op een volle tank haalde @wouter ongeveer 175 tot 200 km. Slik. Laden was in 5 minuten gedaan, dat dan weer wel.