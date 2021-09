EV subsidie 2022 bekendgemaakt

Financieel gezien per persoon maakt de overheid de EV minder interessant.

De Nederlandse overheid is kennelijk erg in zijn nopjes over hoe snel wij overstappen naar elektrische auto’s. Vaak moet zo’n overheid even de boel in gang zetten. Dat gebeurt in de meeste gevallen door subsidies te verlenen. Op deze wijze is het een stuk interessanter. In het geval van EV’s is dat vrij logisch, want het is een autotype waar je je op moet aanpassen. Dat niet alleen, het is vaak ook nog eens duurdere techniek.

Deze week was het weer eens de Derde Dinsdag in September. Op Prinsjesdag wordt de miljoenennota gepresenteerd. In navolging daarvan heeft Steven van Weyenberg de nieuwe bedragen qua subsidie bekendgemaakt. Qua zakelijk rijden (bijtelling), is het meeste al bekend, maar hoe zit het met particulieren?

Overheid maakt EV minder interessant

Nou, de overheid maakt de EV minder interessant voor hen. De subsidie op een nieuwe elektrische auto is op dit namelijk moment 3.700 euro. Dat bedrag zakt naar 3.350 euro in 2022. Dat is opmerkelijk, want er komt namelijk flink veel geld vrij om iedereen in een elektrische auto te krijgen.

Uiteraard kunnen we het even toelichten, want de subsidie werkt met potjes. Elk jaar is er een bepaald bedrag beschikbaar dat ‘op’ kan. Vanaf volgend jaar is er weliswaar minder subsidie per persoon in keiharde euro’s, maar er zijn wel méér mensen die dan gebruik kunnen maken van de pot. In totaal is er in 2022 precies 90 miljoen euro beschikbaar. De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s zal de komende jaren zakken. In 2023 zal het 2.950 euro zijn en in 2024 ‘slechts’ 2.550 euro.

EV subsidie occasions

De subsidie voor een elektrische occasion blijft daarentegen wel gelijk: 2.000 voor 2022, 2023 en 2024. In 2025 zullen beide subsidies komen te vervallen. Uiteraard is de BOVAG het er niet mee eens. Die vinden het te vroeg. Overigens zijn er voldoende andere voordelen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen motorrijtuigenbelasting te betalen voor een elektrische auto.

Daarbij zijn er ook telkens minder nadelen aan een nieuwe elektrische auto. Het laden gaat namelijk sneller, de actieradius is groter, er is meer keuze én ze zijn goedkoper. Heeft de overheid nu gewoon een logische beslissing genomen?