Mercedes vindt achtcilinders slecht (maar niet om milieu)

Mercedes vindt achtcilinders niet goed genoeg.

In Nederland is het rijden van een V8 bijna onbereikbaar. Zonde, want het is een van de beste motorconfiguraties die je je kunt bedenken. Relatief compact, zeer krachtig en een fraai geluid in de meeste gevallen. En mits juist gebouwd, ook nog eens vrij zuinig. Maar het gaat dit keer even niet over efficiency en verbruik.

Nee, het gaat om Mercedes. Dat is een van de merken dat nog een hele hoop achtcilinders bouwt. In heel veel modellen van Das Haus wordt dit motortype nog geleverd. Zelfs in Nederland staan er een hoop in de prijslijsten. Van GLC tot S-Klasse, van AMG GT tot E63. Maar zoals gezegd, voor hier zijn die modellen niet heel relevant. In de VS daarentegen kan men er nog voldoende verkopen. Daar is dit motortype minder zwaar belast en houdt men wel van een dikke motor onder de kap.

Niet eens om milieuredenen

Daarom kwam het als een ‘schok’ dat confrère @jaapiyo kon melden dat de V8 daar nauwelijks meer geleverd kan worden. Het ging niet eens om milieuredenen. Nee, het zou zijn omwille van de supply chain (leveringsketen), die wereldwijd op zijn gat zou liggen. Maar at blijkt, volgens Philipp Scheimer (AMG baas, opvolger van Tobias Moers) gaat het om kwaliteitsproblemen.

Scheimer treedt niet in detail door te zeggen wat er precies mis is met de achtcilinders van het merk. Het is met name verwarrend omdat de V8-modellen alleen in de VS grotendeels uit de handel zijn gehaald. In Europa zijn ze nog volop leverbaar.

Mercedes vindt achtcilinders slecht?

Maar het wordt nog vreemder, want Mercedes zal één model wél met een nieuwe V8 leveren. Dat is de 4.0 liter V8 in de S580. Ook kun je de achtcilinders geleverd krijgen in de Aston Martin V8 Vantage, DB9, DB9 Volante en DBX. Dus met de uitleg van Pihilipp Scheimer wordt het er eigenlijk alleen maar onduidelijker op.

De kans lijkt aannemelijk dat we te maken hebben met een probleem om aan de eisen te voldoen. Die zijn in de VS net even wat anders, dan in de rest van de wereld. Ook is men iets strenger als de emissie-eisen overtreden worden. Vraag maar aan Volkswagen USA.

