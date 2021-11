Koop deze Starlet met 443 pk. Ja, 443!

Je zal het niet geloven, maar deze Starlet met 443 pk kan zo maar van jou zijn!

Het is een beetje de standaard-auto als iemand op zoek is naar degelijk transport: de Toyota Starlet. De compacte Toyota is namelijk een van de meest doorwrochte auto’s ooit gebouwd. Qua betrouwbaarheid is het lastig om een betere auto te vinden. Ja, de Toyota Yaris die hem in 1999 opvolgde, wellicht.

Maar als er iemand op zoek is naar een eerste auto, met de Toyota Starlet zat je altijd safe. Maar safe is niet altijd leuk. Tenzij je er eentje hebt die uit zijn voegen is getuned. Dat is precies het geval met deze auto. Het is namelijk een Starlet met 443 pk.

Glanza V

De basis van de auto is niet ‘onze’ Starlet, maar de Japanse versie. In Japan kon je namelijk opteren voor de Toyota Starlet Glanza V (modelcode: EP91). Die ‘V’ is een belangrijke toevoeging, want er was ook een gewone sportief aangeklede Starlet Glanza S met een 1.3 viercilinder, de 85 pk sterke 4E-FE motor. De Glanza mét V heeft de 4E-FTE motor, waarbij de T voor turbo staat. Die had 140 pk onder de kap.

Dat is de basis voor deze occasion die op Marktplaats te koop staat. Maar werkelijk alles is aangepast. We beginnen met de exterieurmodificaties: