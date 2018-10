Dit zijn 13 zeer coole en onbekende limousines

Cooler dan een Audi, BMW en Mercedes-Benz. Zoveel is zeker.

Eigenlijk gaat er niets boven een grote limousine. Lekker veel ruimte, een overbemeten motor in het vooronder en een bizar hoog comfort-niveau. Een sportwagen is ook leuk, maar kan soms vervelen. Het is immers niet altijd leuk om met een knetterhard chassis, schreeuwende motor en minimale hoeveelheid gewicht door het verkeer te kruisen. Zo’n grote sedan is gewoon altijd fantastisch, maar welke moet je dan nemen?

De keuze voor een premium merk is erg logisch. Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jaguar, Lincoln, Cadillac, Rolls-Royce, Bentley en consorten zijn er erg bedreven in. Vandaag kijken we echter naar de muurbloempjes. De grote luxe sedans die het moesten doen zonder een chique badge op de neus. “Zonder premium badge is de afschrijving te hoog.” Newsflash: dit soort sloepen schrijven altijd als een malle af. De een wat meer dan de andere, maar geen van deze auto’s zijn een goede investering. Het voordeel van een niet-premium merk is dat de aanschafprijzen wat lager liggen. En waar gaat het eigenlijk om bij zo’n limo? Inderdaad: veel ruimte, veel comfort en een lekkere motor. Dit zijn 13 coole voorbeelden.

ZIL – 41052

Eigenlijk is het vrij ironisch. De Russen hebben zich altijd afgezet tegen de Amerikanen. Dus een Cadillac of Lincoln inzetten als presidentiële limousine is not done. Vrachtwagenfabrikant ZIL (Zavod Imeni Likhacheva) is verantwoordelijk voor de 41047. Een gigantische kolos met een 7.7 liter grote V8. Elke cilinder is dus bijna een liter groot! Net als Rusland is dat erg groot, maar valt het vermogen wel mee: 315 pk is niet schrikbarend veel. De gargantueske V8 is gekoppeld aan een drietraps automaat, waardoor de overbrengingen lekker lang zijn.

Toyota Century (GZG50)

Leuk, een Maybach of een Rolls, maar dat zijn corpulente slagschepen voor patsers. In Japan zijn de echt rijken en hooggeplaatsten een stuk ingetogener. In plaats van die ordinaire Yakuza-sloepen kunnen de Japanse aristocraten kiezen voor een Toyota Century. Deze auto biedt alles wat je maar van een limousine kunt wensen. Ze zijn zeer comfortabel en extreem stil. De motor is waar kunstwerkje, een twaalfcilinder die speciaal en alleen voor deze auto werd ontwikkeld. De Century van deze generatie is bijna 20 (!) jaar in productie geweest. Het exterieur design is haast nooit aangepast: statig en voornaam zien er immers altijd hetzelfde uit.

Kia K9

Jazeker, het merk dat nog niet zo lang geleden de Pride Stationwagon in de showrooms had staan, maakt heuse S-Klasse killers. Is deze super-Kia echt beter dan een Mercedes-Benz? Nee, natuurlijk niet. Het komt er niet eens in de buurt, maar dat maakt niet uit, daar is de prijs ook niet naar. Op veel markten waar deze auto te koop is, liggen de prijzen dichter bij een goed aangeklede E-Klasse, dan een S-Klasse. Je hebt echter wél het ruimteaanbod van een S-Klasse. Ook heb je de corpulente uitstraling door al die meters staal. En dat maakt zo’n auto toch erg cool.

Tatra T700-2

Nee, dit is niet een Indiaas automerk met een ‘r’ ertussen. Tatra is een fabrikant van vrachtwagens, maar was vroeger ook bouwer van zeer vooruitstrevende limousines. Het merk is het geesteskind van Hans Ledwinka. De T700 is de laatste evolutie van een lange lijn grote sedans. Tatra was eigenwijzer dan Lancia, Saab en Rover tezamen. De motor lag namelijk achter de achteras! Een ideetje van Ledwinka. De motor is een 4.4 liter V8, goed voor iets meer dan 230 pk.

HSV Grange (Z-Series)

Jazeker, ook de Australiërs doen een duit in het zakje. De HSV Grange is misschien wel de meest obscure sedan ooit. We kennen allemaal de Holden Commodore, daar is ook een luxe versie van: de Calais. Wil je een Commodore met meer ruimte? Dan is er een LWB-versie met de naam ‘Statesman’. Als die ook luxe uitgevoerd moet zijn, kom je bij de Holden Caprice. De HSV is dan weer de luxe, complete en krachtige variant van de Caprice. Kortom, de beste limousine van Australië.

Mitsubishi Dignity (S43A)

Wederom een rechtstreekse aanval op de Mercedes-Benz S-Klasse. In dit geval uit de Aziatische hoek. De Dignity is een gigantische limousine. Maak niet de fout door te denken dat het een Carisma is met een lange wielbasis. De 5,33 meter lange Dignity heeft een joekel van een V8 (4.5 GDI) die de achterwielen aandrijft. Uiteraard is de auto voorzien van alle gemakken. Ze zijn overigens zeer zeldzaam, want Mitsubishi heeft er in drie jaar tijd slechts 59 van gebouwd.

Honda Legend Hybrid

Een van de beste auto’s ter wereld is de Honda Legend. Op het gebied van rijeigenschappen, comfort, betrouwbaarheid en uitrusting is er niet veel op aan te merken. Helaas maakt dat de clientèle niets uit, want niemand in Europa kocht de Honda Legend. Dat wil niet zeggen dat Honda geen Legend bouwt op dit moment. In Japan kun je ‘m zelfs als Hybrid krijgen. Dan word de V6 bijgestaan door een elektromotor. Deze stuurt via het SH-AWD systeem de krachten naar de wielen die het nodig hebben: inderdaad, net zoals bij de NSX.

SsangYong Chairman W XGi500

Het was voor SsangYong een reden om trots te zijn: de motoren uit de Musso en Korando kwamen bij Mercedes-Benz vandaan. Nu moeten we er wel bij vertellen dat het in licentie gebouwde motoren betrof, het waren niet de blokken die door Das Haus gebouwd werden. Er was nog een overlap met Mercedes-Benz, de Chairman. De eerste Chairman was in feite een Mercedes-Benz E-Klasse W124. De Chairman W is zijn opvolger. Onderhuids is het een S-Klasse van de W220-generatie. Je kan kiezen uit diverse zescilinder motoren, maar je wilt gewoon de 5.0 V8 met 300 pk. Gewoon omdat het kan.

Peugeot 607 Palladine

Deze smokkelen we er een beetje bij, maar met een goede reden. De Peugeot 607 Palladine is namelijk een erg gave auto. De limo begon zijn carrière als conceptcar in 2000, in samenwerking met Heuliez, dat het klapdak fabriceerde. Vervolgens werd de auto zeven jaar gestald in een garage. De auto werd van stal gehaald met een reden: het moest de auto worden voor de inauguratie van professioneel schuinmarcheerder Nicholas Sarkozy. Saillant detail: de 607 was intussen gefacelift. De uiterlijke wijzigingen werden ook aangebracht bij de Palladine, waarmee het dus niet alleen een functionerende concept is, maar ook de eerste conceptcar die een facelift heeft ondergaan.

Opel Senator

Op dit moment is de Insignia de grootste Opel sedan. Dat was voorheen wel anders, zo kon je tot 2002 nog de Opel Omega bestellen. Tot 1993 was het zelfs mogelijk om een order te plaatsen voor een heuse Senator. De auto deelt vrij veel techniek met de genoemde Omega. Zo komt een gedeelte van het motorenpalet behoorlijk overeen. De Senator was echter een flink stuk langer met een grotere wielbasis en een luxere aankleding. Wegens een ernstig gebrek aan interesse werd de productie van de Senator gestaakt.

Mercury Grand Marquis

Lange tijd was dit de goedkoopste V8 die je kon bestellen in Nederland. En dan was het niet dat je nog opties kon bestellen, de Grand Marquis had alles wat je wilde en als je het niet wilde, dan zat het er toch op. Ook standaard was de 4.6 liter Modular V8, in dit geval goed voor 215 pk en 390 Nm koppel. Aan het begin van de eeuwwisseling betaalde je daar 83.000 voor. Let wel, 83.000 guldens! Omgerekend nog geen 38 mille!

Ford Fairlane Ghia (BF)

De Ford Fairlane is een extra lange variant van de Ford Falcon. Ook hier een een gigantische achterwielaandrijver. Uiteraard is er een lekker dikke V8 die de boel aandrijft. Zie het een beetje als een moderne super-Scorpio. Als Beatrix nog Koningin was, was dit haar auto. Kan niet anders. Zeker in deze superchique Ghia uitvoering. Net als veel andere auto’s uit dit lijstje wordt de auto niet meer verkocht.

Volkswagen Phaeton

De Phaeton is zo’n product dat waanzinnig indrukwekkend is, maar waar echt niemand op zit te wachten. Naar verluidt vond Piëch het niet zo tof dat Mercedes een auto in het Golf-segment (A-Klasse) ging voeren. Als revanche kwam hij met een auto die zich kon meten met een Mercedes-Benz S-Klasse. Of dat verhaal waar is, maakt eigenlijk niet uit. De Pheaton was een bijzonder goede auto. Het nadeel was dat bij concerngenoot Audi een A8 tot de mogelijkheden behoorde. Ook eigenlijk best vreemd dat deze auto twee jaar geleden nog in productie was.