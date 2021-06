Briljante atmosferische V8 bijna uit productie - Autoblog.nl

Je zult dus snel moeten zijn om deze briljante atmosferische V8 te kunnen bemachtigen.

Tegenwoordig is er nogal een discussie over verschillende aandrijflijnen. De ouderwetse ‘plofmotor’ is obsoleet geworden, de elektromotor is superieur. Feitelijk gezien klopt dat ook (wel even de accu’s wegdenken, uiteraard). Een elektromotor levert veelal meer koppel bij lage toeren en je hebt minder bewegende onderdelen. Voor alle boodschappenautootjes en forens-machines is het simpelweg de betere oplossing. Laten we eerlijk zijn: niemand wordt blij van een 1.5 turbo driecilinder, toch?

Maar! In het hogere segment zitten er absoluut ware kunststukjes als het gaat om motoren. In Nederland zijn deze nauwelijks leverbaar omdat ze worden gezien als een misdaad tegen de mensheid, getuige de extreme belastingdruk. Maar zet even het milieu-gedoe aan de kant: zo’n atmosferische achtcilinder is een machtige stukje techniek. Toevallig hadden we het in het vorige artikel over horloges. Een Tesla Model S Plaid of Audi RS e-tron GT zijn Apple Watches: op alle vlakken veel beter en functioneler. Maar het is lastiger om ervan ‘te genieten’. Je maakt er gebruik van en een paar jaar later dump je ‘m voor het nieuwe nieuwste van het nieuwste.

Briljante atmosferische V8

Zo’n atmosferische V8 is een kunststukje. Ja, oude techniek, maar wel geavanceerde oude techniek. Een van de laatste der mohikanen is de ‘Tau’ V8. Deze motorenfamilie kon je in Nederland bijna niet tegen. Dat komt doordat de motor gebouwd wordt door Hyundai. De Tau V8-motorenfamilie is de opvolger van de Omega V8-motorenfamilie. Die Omega’s waren gebaseerd op Mitsubishi-architectuur. De Tau V8 was een prestige-object van Hyundai zelf.

De Tau V8 kwam in 2008 op de markt. Destijds was de motor leverbaar in de Kia Borrega (grote SUV) en grote Hyundai-sedans als de Genesis en Equus. In 2012 kreeg de motor directe brandstofinspuiting. De motor evolueerde in 2015 van een 4.6 liter V8 naar een volvette 5.0 V8 met uiteindelijk een maximum vermogen van 420 pk bij 6.000 toeren en 520 Nm bij 5.000 toeren.

Niet meer van deze tijd

Ondanks dat de cijfers ‘niet meer van deze tijd’ zijn, zijn dit soort motoren bijzonder fijn om te rijden. De vermogens- en koppelopbouw zijn heel lineair. Daarbij is de respons op het gaspedaal heel direct. Dit alles gaat gepaard met een bijzonder fraai motorgeluid. Maar ook deze motor gaat er dus uit. De motor werd onlangs uitgefaseerd bij de Kia K9 en nu is de Genesis G90 aan de buurt.

Deze S-klasse concurrent heeft nu nog de V8, maar binnenkort wordt het model voorzien van een update. Daarbij zal de motor komen te vervallen. De vervanger wordt een 3.5 V6 met twee turbo’s. Deze zal op papier veel meer vermogen en koppel leveren, tegen een lager verbruik. We tijfelen er echter aan of de souplesse en karakter behouden zullen blijven. De vernieuwde Genesis G90 staat gepland voor het einde van dit jaar.

Via: AutoDaum.