“Mogelijk meer tribunes op Zandvoort voor Dutch GP”

En dat betekent meer kaarten, als het doorgaat.

De ticketverkoop van de Dutch Grand Prix was een bizar gebeuren. Ruim een miljoen mensen hadden zich ingeschreven om kans te maken op kaarten, dus toen het tijd was voor de uitloting, werden uiteraard duizenden teleurgesteld. Wie naast een ticket heeft gegrepen, hoeft de hoop niet op te geven: in de BNR-podcast The Road to Zandvoort heeft het bedrijf achter de kaartverkoop gezegd dat er mogelijk nieuwe tickets op de markt zullen komen.

Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, heeft in de show aangegeven dat het goed mogelijk is dat er nog meer tickets op de markt zullen komen. En dan spreekt hij niet over de kaarten die zullen overblijven of later tweedehands aangeboden zullen worden. Volgens van Glabbeek bestaat de kans dat er nog extra tribunes langs het circuit geplaatst worden. Het officieel bevestigen, dat kon hij echter nog niet.

In het geval dat er geen extra tribunes en daarmee tickets zullen komen, krijgen degenen die in eerste instantie kaarten zijn misgelopen vanaf begin volgend jaar de kans tickets aan te schaffen. In januari moet namelijk een officiële dienst worden gelanceerd waar mensen hun kaarten kunnen doorverkopen.

