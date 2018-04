Wat gaat er met de BMW i3 en i8 gebeuren?

Zijn dit soort auto's wel geschikt voor een volgende generatie?

Het submerk BMW-i ging van start met de i3 en de i8 in 2014. We zijn inmiddels vier jaar verder en beide auto’s hebben een facelift achter de rug. De volgende vraag is of dat de i3 en i8 wel een compleet nieuwe generatie krijgen. De kans is groot dat dit niet het geval is.

De i3 en i8 moeten we zien als kick-off modellen van het BMW-i merk. Het was BMW’s visitekaartje voor een (semi) elektrische toekomst. Aan de ene kant een praktische stadsauto in de vorm van de i3 en aan de andere kant een sportwagen mét vleugeldeuren in de vorm van de i8.

Ze kunnen nog even genieten van het alleenrecht, maar daar komt vanaf 2020 verandering in. De BMW i4 komt eraan en de Duitsers zijn nog veel meer van plan met het i-merk. Officials van BMW hebben tegenover Automotive News gezegd dat er vraagtekens zijn over de toekomst van de i3 en i8. Er bestaat inderdaad een mogelijkheid dat de modellen geen nieuwe variant gaan krijgen. Stefan Juraschek, hoofd van de BMW EV’s, zei dat de i3 en i8 uniek zijn. Je kunt niet met 10 varianten komen op deze modellen. Met de i8 Roadster heb je het wel zo’n beetje gehad.