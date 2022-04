Bugatti Sur Mesure is nóg veel exclusiever

Het houdt niet op. Het enige dat nog zeldzamer is, is een standaard Bugatti. Maar een Bugatti Sur Medure is duurder.

Het zal je vast wel opgevallen zijn dat de ‘bespoke’-afdelingen tegenwoordig goede zaken doen. Er zijn er een hele hoop, van Opel Exclusive (ja, echt) tot Bugatti Sur Mesure. In beide gevallen doen de afdelingen precies wat je van ze verwacht. Ze realiseren de opties en uitvoering die je wél wenst, maar níet in de folder kunt samenstellen.

in het geval van de meeste merken is het op zich ook niet heel erg vreemd. Een Audi, BMW of Mercedes is allesbehalve zeldzaam, vandaar dat een Exclusive, Individual of Designo afdeling niet onlogisch is. Bij Bugatti zou je dat eigenlijk standaard al verwachten. Daar worden er af en toe een paar van gebouwd, grotendeels met de hand.

Bugatti Sur Mesure

Maar er zijn altijd klanten die meer willen en dan krijg je dus heel speciale Bugatti’s. Denk aan de Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc die in samenwerking met Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin gemaakt (afbeeling boven). Of de Chiron Zebra (afbeelding onder)

Speciale strepen op je auto dus. Je weet wel, dat wat we in de jaren ’30 al zagen op hot rods is nu eindelijk doorgedrongen bij het gilde van exlusieve Franse hypercars. Er zijn twee verschellinde versies. Eentje is gebaseerd op de Chiron Super Sport en de andere op de Chiron Pur Sport.

Striping!

We beginnen met de Bugatti Chiron Super Sport Vagues de Lumière. Deze is California Blue van kleur met striping in Arancia Mira. Volgens Bugatti zijn het ‘licht gebeeldhouwde lijnen’. Dus hoe het licht valt op de carrosserie, zo volgen de oranje lijnen. De wielen en details van het motorcompartiment zijn ook in Arancia Mira, evenals de grote ’38’ in de grille.

Dan de tweede, dat is een Bugatti Chiron Pur Sport, die geen naam erbij krijgt. Dat wil niet zeggen dat. ‘ie niet bijzonder is. In dit geval et de carrosserie van Blue Carbon, blauw carbon dus. Geen carbon ‘look’, maar écht koolstofvezel. In dit geval zijn er strepen in de kleur Nocturne Blue. Verdere details zijn de Franse vlag en een nummer ‘9’ in de grille. Het interieur is een combinatie van Beluga Black en Nocturne Blue.

Prijzen zijn niet bekend, helaas. Waarschijnlijk kost het wat het kost, en doen ze er voor het mooie er nog een tonnetje of twee bovenop. Mocht je dit ook willen bestellen op je Chiron, hebben we slecht nieuws voor je. De auto is al uitverkocht. maar als je er eentje in bestelling hebt staan, kun je vast nog wel wat opties erbij bestellen.

